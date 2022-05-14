FA Cup penaltılarla sahibini buldu

İngiltere'de FA Cup Finali'nde Chelsea ile Liverpool, karşı karşıya geldi.



Wembley Stadyumu'da oynanan mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçta, 120 dakikada da gol çıkmadı ve mücadele penaltılara gitti.



Penaltılarda rakibine 6-5'lik üstünlük sağlayan Liverpool, FA Cup'ın sahibi oldu. Liverpool, 2006 yılından bu yana ilk kez FA Cup'ı müzesine götürdü.



SALAH SAKATLANDI



Öte yandan Liverpool'da Salah sakatlandı. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Mısırlı yıldızın yerine 33. dakikada oyuna Diogo Jota girdi.





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