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Eyüpspor'dan Derrick Köhn hamlesi!

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, bonservisi Galatasaray'da bulunan Derrick Köhn'ün transferini istiyor.

calendar 20 Haziran 2025 18:44
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Eyüpspor'dan Derrick Köhn hamlesi!
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Bonservisi Galatasaray'd bulunan Derrick Köhn'e Süper Lig'den bir talip çıktı.

SELÇUK ŞAHİN İSTİYOR

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor. İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü Selçuk Şahin, Köhn'ü kadrosunda görmek istiyor.

Eyüpspor, Selçuk Şahin'in talebinin ardından Köhn için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Eyüpspor, daha önce de Kerem Demirbay transferi için Galatasaray ve 31 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlamıştı.

ALMANYA PERFORMANSI

Galatasaray ile sözleşmesi bir yıl daha devam eden Derrick Köhn, sezonu kiralık olarak Werder Bremen'de geçirdi. Köhn, Werder Bremen'de çıktığı 30 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.


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