Eyüpspor'dan Berke Özer ve Mustafa Hekimoğlu açıklaması

Eyüspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Berke Özer ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Eyüpspor'dan Berke Özer ve Mustafa Hekimoğlu açıklaması
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21 Ocak 2025 10:15
Son güncelleme 21 Ocak 2025 12:50

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Berke Özer ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kalecileri Berke Özer'in satış listesinde olmadığını belirten Kulaksız, "Berke Özer bizim için çok değerli. Berke için yurt dışından da teklif var. Fakat Berke'yi satmayı düşünmüyoruz. Hatta Berke için belirlediğimiz bonservis bedeli gelse bile vazgeçemeyebiliriz." dedi.

Asbaşkan Kulaksız, son olarak Beşiktaş'ın genç yeteneği Mustafa Erhan Hekimoğlu hakkında şu ifadelere yer verdi: 

"Beşiktaş ile Mustafa Erhan Hekimoğlu için bir temas kuracağız. Kiralık olarak kadromuzda görmek istediğimiz bir oyuncu. Arda Turan da bu doğrultuda raporunu verdi."

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