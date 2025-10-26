27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Eyüpspor'da Lucas Claro, ameliyat edildi

Eyüpspor'da Trabzonspor maçında sakatlanan Lucas Claro, ameliyat edildi.

Eyüpspor'da Lucas Claro, ameliyat edildi
ikas Eyüpspor, dün Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Trabzonspor maçında sakatlanan Luccas Claro'nun ameliyat edildiğini duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luccas Claro, dün geçirdiği sakatlığın ardından bugün Acıbadem Taksim Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Dr. Arda Çınar tarafından başarıyla ameliyat edilmiştir. Rehabilitasyon süreci kulüp sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Claro'nun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği belirtilmişti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
