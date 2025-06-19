Eyüpspor'da ayrılık: Caner Erkin!

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktör koltuğuna Selçuk Şahin getirilirken yeni sezon planlamalarına da hız verildi.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLMEDİ
Eflatun-sarılı kulüp, Caner Erkin'le yolları ayırma kararı aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 36 yaşındaki sol beke yeni sözleşme teklif edilmedi.
PERFORMANSI
Bu sezon Eyüpspor formasıyla 28 maça çıkan tecrübeli oyuncu 5 asistlik performans sergiledi.
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