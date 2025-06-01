01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
0-0DA
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-346'
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
21:30
01 Haziran
Almeria-Tenerife
1-034'
01 Haziran
Racing Santander-Granada
1-135'
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
1-133'
01 Haziran
Levante-Eibar
0-034'
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
1-133'
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-333'
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
0-033'
01 Haziran
Cordoba-Albacete
22:00
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
20:00
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
0-233'
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
20:15
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
23:00
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
22:00
01 Haziran
Juventude-Gremio
22:00
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
21:45
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
0-090'
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-174'
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-246'

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın babası Ömer Sıtkı Özkaya, defnedildi

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın 77 yaşında vefat eden babası Ömer Sıtkı Özkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

calendar 01 Haziran 2025 18:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın babası Ömer Sıtkı Özkaya, defnedildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Özkaya için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, birçok kulübün başkanları ile bazı teknik direktörler ve futbolcular katıldı.

Ömer Sıtkı Özkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.