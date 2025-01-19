Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Eyüpspor, 3-0'lık skorla kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 45+3'te Robin Yalçın, 65. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ve 76. dakikada Mame Thiam attı.
Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Eyüpspor, 33 puana yükseldi. Ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Alanyaspor, 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Bodrum ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Ampem'in sağ taraftan çizgiye kadar indikten sonra yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerindeki Tayfur Bingöl gelişine vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.
21. dakikada Vezo'nun sağ taraftan gönderdiği pasla hareketlenen Ampem'in ceza sahası önünden şutunda Thiam'a çarpan top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından 25. dakikada ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
45+3. dakikada ev sahibi ekibin golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtarsa da seken topu arka direkte Robin Yalçın tamamladı: 1-0.
İlk yarı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada Robin Yalçın'ın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Meraş'ın çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.
63. dakikada ikas Eyüpspor penaltı kazandı. Tayfur Bingöl'ün soldan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Kutucu, Makouta'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 65'inci dakikada penaltıyı kullanan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
68. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Hwang'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'de kaldı.
76. dakikada ev sahibi ekip üçüncü golünü attı. Ahmed Kutucu'nun sol taraftan yerden sert pasında Thiam, ceza sahası içinde gelişine vurarak topu filelerle buluşturdu: 3-0.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yasin Kol, Murat Temel, Emrah Ünal
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Tayfur Bingöl (Dk. 85 Yalçın Kayan), Melih Kabasakal, Ampem, Emre Akbaba (Dk. 77 Halil Akbunar), Ahmed Kutucu, Thiam (Dk. 77 Emre Mor)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir (Dk. 87 Serdar Dursun), Makouta (Dk. 87 Fatih Aksoy), Richard, Efecan Karaca (Dk. 77 Balkovec), Janvier (Dk. 61 Hwang), Augusto (Dk. 78 Lopes), Cordova
Goller: Dk. 45+3 Robin Yalçın, Dk. 65 Emre Akbaba (Penaltıdan), Dk. 76 Thiam (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Thiam (ikas Eyüpspor), Dk. 33 Makouta, Dk. 50 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 45+3'te Robin Yalçın, 65. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ve 76. dakikada Mame Thiam attı.
Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Eyüpspor, 33 puana yükseldi. Ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Alanyaspor, 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Bodrum ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Ampem'in sağ taraftan çizgiye kadar indikten sonra yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerindeki Tayfur Bingöl gelişine vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.
21. dakikada Vezo'nun sağ taraftan gönderdiği pasla hareketlenen Ampem'in ceza sahası önünden şutunda Thiam'a çarpan top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından 25. dakikada ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
45+3. dakikada ev sahibi ekibin golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtarsa da seken topu arka direkte Robin Yalçın tamamladı: 1-0.
İlk yarı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada Robin Yalçın'ın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Meraş'ın çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.
63. dakikada ikas Eyüpspor penaltı kazandı. Tayfur Bingöl'ün soldan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Kutucu, Makouta'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 65'inci dakikada penaltıyı kullanan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
68. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Hwang'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'de kaldı.
76. dakikada ev sahibi ekip üçüncü golünü attı. Ahmed Kutucu'nun sol taraftan yerden sert pasında Thiam, ceza sahası içinde gelişine vurarak topu filelerle buluşturdu: 3-0.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yasin Kol, Murat Temel, Emrah Ünal
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Tayfur Bingöl (Dk. 85 Yalçın Kayan), Melih Kabasakal, Ampem, Emre Akbaba (Dk. 77 Halil Akbunar), Ahmed Kutucu, Thiam (Dk. 77 Emre Mor)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir (Dk. 87 Serdar Dursun), Makouta (Dk. 87 Fatih Aksoy), Richard, Efecan Karaca (Dk. 77 Balkovec), Janvier (Dk. 61 Hwang), Augusto (Dk. 78 Lopes), Cordova
Goller: Dk. 45+3 Robin Yalçın, Dk. 65 Emre Akbaba (Penaltıdan), Dk. 76 Thiam (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Thiam (ikas Eyüpspor), Dk. 33 Makouta, Dk. 50 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)