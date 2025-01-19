Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Eyüpspor, 3-0'lık skorla kazandı.Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 45+3'te Robin Yalçın, 65. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ve 76. dakikada Mame Thiam attı.Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Eyüpspor, 33 puana yükseldi. Ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Alanyaspor, 22 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Bodrum ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.2. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Ampem'in sağ taraftan çizgiye kadar indikten sonra yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerindeki Tayfur Bingöl gelişine vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.21. dakikada Vezo'nun sağ taraftan gönderdiği pasla hareketlenen Ampem'in ceza sahası önünden şutunda Thiam'a çarpan top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından 25. dakikada ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.İlk yarı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.60. dakikada Robin Yalçın'ın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Meraş'ın çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.68. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Hwang'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'de kaldı.Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.Recep Tayyip ErdoğanYasin Kol, Murat Temel, Emrah ÜnalBerke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Tayfur Bingöl (Dk. 85 Yalçın Kayan), Melih Kabasakal, Ampem, Emre Akbaba (Dk. 77 Halil Akbunar), Ahmed Kutucu, Thiam (Dk. 77 Emre Mor)Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir (Dk. 87 Serdar Dursun), Makouta (Dk. 87 Fatih Aksoy), Richard, Efecan Karaca (Dk. 77 Balkovec), Janvier (Dk. 61 Hwang), Augusto (Dk. 78 Lopes), CordovaDk. 45+3 Robin Yalçın, Dk. 65 Emre Akbaba (Penaltıdan), Dk. 76 Thiam (ikas Eyüpspor)Dk. 30 Thiam (ikas Eyüpspor), Dk. 33 Makouta, Dk. 50 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)