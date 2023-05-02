Eyüp Gözgeç: 'Avni Yıldırım yeniden boksa dönüyor'

Sancaktepe'de düzenlenen WBC Şampiyonlar Gecesi, birbirinden önemli isimleri ağırladı. Profesyonel boksta tarih yazan Seren Ay Çetin, WBC Silver Gold kemeri koruyarak dünyanın bir numarası olma maçına çıkmaya hak kazanırken, Arda Avcı ise WBC Asya şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.



Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren bu önemli organizasyona Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Avni Yıldırım gibi Türk boksunun önde gelen isimler katıldı. Eyüp Gözgeç, WBC'nin profesyonel boksta dünyanın en önemli organizasyonu olduğuna dikkati çekerken, promotör Serdar Avcı'ya boks camiasının destek olması gerektiğini vurguladı. Başkan Gözgeç ayrıca boks camiasına Avni Yıldırım'ın yeniden ringlere döneceği müjdesini verirken Yıldırım, "Başkanımız ile beraber antrenmanlara başlıyoruz. Müjdemiz yakında" dedi.



EYÜP GÖZGEÇ: WBC DÜNYADAKİ PROFESYONEL BOKSTA EN ÖNEMLİ ORGANİZASYON



WBC'nin dünyadaki profesyonel boksta en önemli organizasyon olduğuna vurgu yapan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Avni Yıldırım'ın da oynadığı bir kurum WBC. Aynı zamanda Muhammed Ali, Mike Tyson gibi ünlü boksörlerin yer aldığı bir organizasyon. Dünyada profesyonel boksta çok organizasyon var ama içlerinde en ciddi olanı, herkes tarafından kabul gören WBC. Avni Yıldırım'ın bütün maçlarını takip ediyordum, amatörden bizim boksörümüzdü. Profesyonelde de çok başarılı işler yaptı. Türkiye'de kimsenin gelemeyeceği yerlere geldi. Şimdi ise Seren Ay Çetin, Avni'nin yolundan yürümeye çalışıyor. Dolayısıyla Serdar Avcı'yı destekliyoruz. WBC'yi kurmak için daha önce bana yetki belgesi verildi ama biz uğraşamadık bu işle. Serdar da bu işi yapıyor, biz de kendisini destekliyoruz. Türkiye'de bu işin olması, daha büyümesi ve iyi yerlerde olması lazım. Hatta bir organizasyon yapacağız ve Avni ile Serdar da olacak. Dağıstanlı dünyaca ünlü Türk boksörler var. Onlarla toplantılarımızı gerçekleştirdik, İstanbul'da çok büyük bir organizasyon yaparak dünyanın ünlü boksörlerini buraya getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.



"BÜTÜN BOKS CAMİASININ DESTEK OLMASI GEREKİYOR, SERDAR AVCI BU İŞİN EHLİ"



Profesyonel boks ile amatör boksun birbirinde farklı olduğunu kaydeden Eyüp Gözgeç, "Biz amatör boksu yürütüyoruz ama profesyonel boksta açıkçası çok ehil değiliz. Onun için de biz bu işi yürütemedik. Ama şimdi Serdar Avcı bu işi aldı. Hem sporculuğunu, hem de organizasyonunu yapıyor. Bu işi de çok iyi yapmaya çalışıyor. Bütün boks camiasının da destek olması gerekiyor. Bu işi giderek büyütüp dünya ölçeğinde bir yere getirmemiz lazım. Tecrübeli Avni kardeşimiz de burada, kendisi de yardımcı olacak. Bizim dünyada ciddi bir yerimiz var. Ben mütevazı davranıyorum ama daha iyi yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu.



"ALTIN MADALYA SAYISINI ARTIRIRIZ İNŞALLAH"



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, hedefler ile ilgili olarak ise, "Kısa vadede hedefimiz haziran ayında yapılacak olan Avrupa Oyunları. Orada inşallah hem erkek, hem de kız takımımız kota müsabakalarına çıkacak. Sonraki hedefimiz ise 2024 Paris. Çıtayı yüksek tuttuk, artık aşağı düşemeyiz. İnşallah altın madalya sayısını artırırız" ifadelerini kullandı.



"AVNİ YILDIRIM YENİDEN BOKSA DÖNÜYOR"



Başkan Eyüp Gözgeç, Avni Yıldırım'ın yeniden boksa döneceğini de sözlerine ekledi. Avni Yıldırım ise, "Başkanımız ile beraber antrenmanlara başlıyoruz. Müjdemiz yakında" dedi.



AVNİ YILDIRIM: SEREN AY ÇETİN ÇOK GÜZEL İŞ BAŞARDI



Profesyonel boksta adından sıklıkla söz ettiren Avni Yıldırım, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti 2010 yılından beri Avni Yıldırım'ı izliyorsa bu başkanımız Eyüp Gözgeç'in sayesindedir. Kendisi federasyon başkanı olduğu sürece her zaman yanındayız. Promotör Serdar Avcı'nın davetiyle geceye geldik. Serdar ağabey de benim çocukluğumu bilir. Fenerbahçe Kulübü'nde çok destek oldu, yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Böyle bir geceye vesile olmasından dolayı da mutluyuz" diye konuştu.



Seren Ay Çetin'in çok güzel bir iş başardığını dile getiren Avni Yıldırım, "İnşallah ilk WBC altın kemerini ülkemize kazandırır" ifadelerini kullandı.



SERDAR AVCI: AVNİ YILDIRIM TÜRK BOKSUNA ÇOK HİZMET VERMİŞ BÜYÜK BİR ŞAMPİYON



Avni Yıldırım'ın Türk boksuna çok hizmet ettiğini kaydeden hem profesyonel boks federasyonu hem de Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Serdar Avcı ise, "Böylesine değerli şampiyon bir kardeşim yanımdayken öncelikle gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Ülkemizi dünyada başarı ile temsil etmiş bir kardeşim. Diğer yanda da ülkemize büyük hizmetler vermiş başkanımız var. Ben 7 yaşından beri boksun içindeyim. Belki 200-250 kez milli formayı giydim ve Eyüp Gözgeç için, bugüne kadar gelmiş geçmiş en başarılı federasyon başkanı diyebilirim. Gerçekten tarihimizde ilk defa olimpiyat şampiyonu çıktı. Devamının da geleceğinden eminiz. 100 yıllık tarihimizde bir ilki başardı başkanımız. Kendisine gerçekten saygı duyuyorum" dedi.



Avni Yıldırım'ın hakkının yendiğini ifade eden Serdar Avcı, "Bizim gözümüzde altın kemeri aldı. WBC unvan maçında hakkı yendi, hepimiz çok üzüldük. Benim gözümde dünya şampiyonu" diye konuştu.





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