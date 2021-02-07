Everton son dakikada Manchester United'dan puan aldı

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Everton'u konuk etti.



Old Trafford'da oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.



Maçın 24. dakikasında Edinson Cavani'nin golüyle Manchester United gol perdesini açarken 45. dakikada Bruno Fernandes farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 United lehine sona erdi.



İkinci yarıya etkili başlayan taraf Everton oldu. Mavi beyazlılar 49. dakikada Doucoure ve 52. dakikada James Rodriguez'in golleriyle bir anda maça eşitliği getirdi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde bu kez United'da McTominay sahneye çıktı ve attığı golle takımını bir kez daha öne geçirdi. Maçta 90+5'e gelindiğinde ise Calvert-Lewin'in golüyle Everton eşitiği yakalayarak 1 puanı son saniyelerde kurtardı.



Bu sonucun ardından Manchester United 46 puana yükselirken Everton ise puanını 37 yaptı.



