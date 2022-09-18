İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile West Ham United karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Everton, 1-0'lık skorla kazandı.
Everton'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Neal Maupay kaydetti.
Bu sezon 7. maçında ilk kez kazanan Everton, puanını 7'ye yükseltti. West Ham United ise bu sezon 5. mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.
Everton, gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. West Ham ise evinde Wolves'u ağırlayacak.
Everton'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Neal Maupay kaydetti.
Bu sezon 7. maçında ilk kez kazanan Everton, puanını 7'ye yükseltti. West Ham United ise bu sezon 5. mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.
Everton, gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. West Ham ise evinde Wolves'u ağırlayacak.
❌1-5 Arsenal
❌0-1 Chelsea
❌1-2 Aston Villa
⭕1-1 Nottm Forest
⭕1-1 Brentford
⭕1-1 Leeds United
⭕0-0 Liverpool
✅1-0 West Ham
Frank Lampard & Everton'ın Premier Lig'deki büyük galibiyet hasreti sona erdi. pic.twitter.com/nWwYFnlliu
— Sporx (@sporx) September 18, 2022
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