EuroLeague Final Four resmen Abu Dhabi'de!

THY EuroLeague'de beklenen gelişme resmen duyuruldu.



2024-25 sezonu Final Four organizasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek.

EuroLeague yönetiminden yapılan açıklamada, "Abu Dabi'nin eğlence merkezi Yas Adası'nda bulunan Etihad Arena, sezonun en iyi dört takımına ev sahipliği yapacak." denildi.



Yarı finallerin, 23 Mayıs Cuma günü yerel saatle 19.00 ve 22.00'de, üçüncülük ve şampiyonluk maçlarının ise 25 Mayıs Pazar günü yerel saatle 18.00 ve 21.00'de oynanacağı açıklandı.



Tarihte ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek organizasyonun biletleri, 26 Şubat'ta satışa sunulacak



