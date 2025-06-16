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ESPN, LeBron'u emeklilik sonrası yorumcu olarak işe almak istiyor

NBA'deki 22. sezonunu geride bırakan LeBron James, kariyerinin sonuna yaklaştıkça medya dünyasından da teklifler almaya başladı. ESPN'in, James'in basketbolu bıraktığı anda kendisine ciddi bir yorumculuk teklifi sunacağı iddia edildi.

calendar 16 Haziran 2025 14:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
ESPN, LeBron'u emeklilik sonrası yorumcu olarak işe almak istiyor
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NBA'deki 22. sezonunu geride bırakan LeBron James, kariyerinin sonuna yaklaştıkça medya dünyasından da teklifler almaya başladı. ESPN'in, James'in basketbolu bıraktığı anda kendisine ciddi bir yorumculuk teklifi sunacağı iddia edildi.

The Athletic'e konuşan ESPN NBA yapımcısı Tim Corrigan, LeBron gibi zihinlerin yayınlarda büyük katkı sağlayacağını belirtti:

"Umarız bu gerçekleşir. Bu iki isim — LeBron ve Steph Curry — fiziksel yeteneklerinin yanı sıra inanılmaz birer basketbol zekasına sahipler. Oyunu görme biçimleri, okuma kabiliyetleri, rakibin hücum setini sezgisel şekilde fark etmeleri... Tüm bunları canlı yayınlarda izleyiciyle buluşturmak harika olurdu."


Corrigan, James'in sahada zaman zaman rakip takımın hamlesini önceden tahmin ederek takım arkadaşlarını uyardığına dair hikâyelerin ne kadar etkileyici olduğunu da vurguladı.

Son yıllarda NBA'in medya alanına birçok efsane oyuncu adım attı. Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Dwyane Wade, Kendrick Perkins, JJ Redick, Paul Pierce ve Kevin Garnett gibi isimler çeşitli kanallarda yorumculuk yapıyor. Hatta Michael Jordan bile kısa süre önce NBC ile özel yayın anlaşması imzalayarak bu alana adım attı.


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