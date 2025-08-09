10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-227'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-025'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-026'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-083'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Eskişehirspor ve Bursaspor'dan anlamlı maç!

Eskişehirspor ve Bursaspor, geliri yangın bölgelerine bağışlanacak dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

calendar 09 Ağustos 2025 15:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Eskişehirspor ve Bursaspor'dan anlamlı maç!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bursaspor ile Eskişehirspor, orman yangınlarının yaralarını sarmak için, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 16 Ağustos'ta yapılacak dostluk maçında yeşil sahaya çıkacak.

Geliri yangın bölgelerine bağışlanacak olan ve dün satışa sunulan biletlerden 24 bini, 24 saatte satıldı.

Bursaspor ile Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 16 Ağustos'ta saat 20.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda dostluk maçına çıkacak. Maç gelirleri ise Bursa ve Eskişehir'de çıkan orman yangınlarının yaralarını sarmak için Bursaspor taraftar grubu Teksas'ın başlattığı kampanyaya bağışlanacak. Bursaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda dostluk maçı için ilk 24 saatte 24 bin biletin satıldığı açıklandı.

Bursaspor ve Eskişehirspor'un 16 Ağustos'ta oynanacağı dostluk maçı için bilet satışları, stadyum gişelerinde ve online olarak devam ediyor.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.