Eskişehirspor'un transfer tahtası açıldı!

MEŞALELERLE KUTLAMA YAPILDI

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, uzun süredir devam eden transfer yasağını kaldırdı.Trabzonspor'a Erkan Zengin transferinden kalan borcu ödeyen Eskişehirspor, transfer tahtasını kaldırdı.Eskişehirspor, transfer tahtasını kaldırılmasının ardından esprili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, Cem Yılmaz'ın GORA filmindekidiyalogu kullanıldı.Bu gelişmenin ardından Eskişehirspor, 4 sene sonra profesyonel takıma transfer yapabilecek.Eskişehirsporlu taraftarlar, kulübün transfer yasağının 4 yıl aradan sonra kaldırılmasını meşalelerle kutladı.Erkan Zengin transferi sebebiyle Eskişehirspor ile Trabzonspor arasında devam eden hukuki süreç, kırmızı siyahlı kulübün gerekli ödemeyi yapmasının ardından son buldu.Eskişehirspor'da 4 yıl aradan sonra transfer tahtasının açılmasını kutlamak isteyen çok sayıda taraftar, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne geldi.Tesislerde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, meşaleler ve şarkılar eşliğinde eğlendi.Tesislere gelen Kulüp Başkanı Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleri transfer yasağının kaldırılmasını birbirlerine sarılarak kutladı.Kulüp Başkanı Erkan Koca, tesislerde yaptığı açıklamada, Eskişehir'in son zamanlardaki en mutlu gecesini yaşadıklarını söyledi.Kulübün 7 transfer dönemi sonrasında transfer tahtasını açtıklarını kaydeden Koca, "Bu transfer tahtasını açmakta bize destek veren başta Eskişehir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız beyefendiye, AK Parti İl Başkanımız Sayın Zihni Çalışkan beyefendiye, geçmiş dönemdeki başkanımız sayın Mehmet Şimşek beyefendiye, kaptanımız Sezgin Coşkun'a Onur Bayramoğlu kaptanımıza, Sinan Ören kaptanımıza, kulüp müdürümüz Gökay beye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.Koca, kulüp olarak çok zorlu bir süreçten geçtiklerini vurgulayarak, "Bundan sonra çile çekmek istemiyoruz ve doğru adımlarla, doğru işlerle Eskişehirspor'un şampiyonluklarını konuşmak istiyoruz. Bu liglerin Eskişehirspor'a layık olmadığını düşünüyoruz. Üst liglerde, üst sıralarda 'Süper' denilen ligde olması için elimizden gelen ne varsa ve ne gerekiyorsa yapmak için gece gündüz çalışacağız." ifadesini kullandı.Trabzonspor kulübüne borcun ödenmesiyle söz konusu dosyanın tamamen kapandığını dile getiren Koca, "Eskişehirspor'umuzun önünde Trabzonspor borcu diye bir borç kalmamıştır. Tüm şehre, tüm camiaya bizi sevenlere, bize destek olanlara, bize dua edenlere herkese çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.Koca, prensipte anlaştıkları futbolcular olduğunu, kadrolarına katacakları yeni isimlerle maçlara çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ise Eskişehirspor'un sancılı sürecinin kulüp yetkililerinin transfer yetki belgesini ellerine almalarıyla sona erdiğini ifade etti.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na süreçteki katkılarından dolayı teşekkür eden Çalışkan, şunları kaydetti:"Zor bir süreç, sancılı bir süreç. Belki bundan sonrası için de çok büyük umut vaat eden ama her zaman olduğu gibi 'Yaşasın Eskişehirspor' diyebileceğimiz bir süreç. Arkadaşlarımızın aklı selim, yüreğini ortaya koyarak her şeyden vazgeçerek önce Eskişehir'i önceleyen bir yaklaşımıyla sonuçlandı."