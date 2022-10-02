Eskişehirspor, Karbel Karaköprü'ye diş geçiremedi

TFF 3'üncü Lig 6'inci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 yendi.
Stadyum: Faruk Çelik
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Ömer Karakaya, Coşkun Yalçın
Karbel Karaköprü Belediyespor: Berat - Burak (Dk. 78 Kemal Sabri), Muhammed Raşit (Dk. 70 Fevzi), Muhammed Öztürk (Dk. 78 Selim), Emirhan, Fatih (Dk. 46 Muhammed Burak), Halil (Dk. 70 İbrahim Halil), Emre Fırtına, Mücahit, Emre Yıldırım, Fatih
Eskişehirspo: Efehan - Hasan Ulaş, Arda, Onur, Tolga Yakut (Dk. 63 Bedirhan), Eray Ertorun, Berkay, Yunus Emre (Dk. 56 Göktuğ), Bartu, Cihangir, Hasan Alp
Sarı Kartlar: Fatih, Muhammed Raşit, Emre Fırtına (Karbel Karaköprüspor), Berkay, Hasan Alp, Cihangir (Eskişehirspor)
Goller: Dk. 5 Muhammed Öztürk, Dk. 48 Muhammed Öztürk, Dk. 72 İbrahim Halil (Karbel Karaköprü Belediye Spor)
Stadyum: Faruk Çelik
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Ömer Karakaya, Coşkun Yalçın
Karbel Karaköprü Belediyespor: Berat - Burak (Dk. 78 Kemal Sabri), Muhammed Raşit (Dk. 70 Fevzi), Muhammed Öztürk (Dk. 78 Selim), Emirhan, Fatih (Dk. 46 Muhammed Burak), Halil (Dk. 70 İbrahim Halil), Emre Fırtına, Mücahit, Emre Yıldırım, Fatih
Eskişehirspo: Efehan - Hasan Ulaş, Arda, Onur, Tolga Yakut (Dk. 63 Bedirhan), Eray Ertorun, Berkay, Yunus Emre (Dk. 56 Göktuğ), Bartu, Cihangir, Hasan Alp
Sarı Kartlar: Fatih, Muhammed Raşit, Emre Fırtına (Karbel Karaköprüspor), Berkay, Hasan Alp, Cihangir (Eskişehirspor)
Goller: Dk. 5 Muhammed Öztürk, Dk. 48 Muhammed Öztürk, Dk. 72 İbrahim Halil (Karbel Karaköprü Belediye Spor)
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