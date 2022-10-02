Eskişehirspor, Karbel Karaköprü'ye diş geçiremedi

TFF 3. Lig'in 6. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Karbel Karaköprü Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Eskişehirspor, Karbel Karaköprü'ye diş geçiremedi
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02 Ekim 2022 17:48
TFF 3'üncü Lig 6'inci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 yendi.

Stadyum: Faruk Çelik

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Ömer Karakaya, Coşkun Yalçın 

Karbel Karaköprü Belediyespor: Berat - Burak (Dk. 78 Kemal Sabri), Muhammed Raşit (Dk. 70 Fevzi), Muhammed Öztürk (Dk. 78 Selim), Emirhan, Fatih (Dk. 46 Muhammed Burak), Halil (Dk. 70 İbrahim Halil), Emre Fırtına, Mücahit, Emre Yıldırım, Fatih

Eskişehirspo: Efehan - Hasan Ulaş, Arda, Onur, Tolga Yakut (Dk. 63 Bedirhan), Eray Ertorun, Berkay, Yunus Emre (Dk. 56 Göktuğ), Bartu, Cihangir, Hasan Alp

Sarı Kartlar: Fatih, Muhammed Raşit, Emre Fırtına (Karbel Karaköprüspor), Berkay, Hasan Alp, Cihangir (Eskişehirspor)

Goller: Dk. 5 Muhammed Öztürk, Dk. 48 Muhammed Öztürk, Dk. 72 İbrahim Halil (Karbel Karaköprü Belediye Spor)
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