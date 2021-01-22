Eski Alanyasporlu Fernandes serbest kaldı

32 yaşındaki Junior Fernandes ailevi sorunlar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ittihad Kalba ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Eski Alanyasporlu Fernandes serbest kaldı
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22 Ocak 2021 02:07
Sezon başında Alanyaspor'dan Al-Ittihad Kalba'ya transfer olan Şilili Junior Fernandes, ailevi sorunları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri kulübüyle sözleşmesini feshetti.

Yapılan resmi açıklamada Fernandes'in ailevi sorunlarını gerekçe göstererek kulüpten affını istediği ve sözleşmesini fesih ettiği ifade edildi. Kararın karşılıklı anlaşma yoluyla çözüldüğü belirtildi.

Sezon başında Alanyaspor'dan Al-Ittihad Kalba kulübüne bonservis bedelsiz olarak transfer olan 32 yaşındaki hücum oyuncusu Junior Fernandes toplam 13 maça çıktı ve 3 gol 1 asist üretti.



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