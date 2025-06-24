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Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştı

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Erzurum FK, Serkan Özbalta ile anlaştığını duyurdu

calendar 24 Haziran 2025 00:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile prensip anlaşması sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli teknik direktör Serkan Özbalta ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile bir süre önce yollarını ayırmıştı.


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