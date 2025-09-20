20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-014'
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
0-01'
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
0-01'
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
0-01'

Erzurumspor'dan Adana'da net galibiyet

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup eden Erzurumspor, 12 puanla 2. sıraya yükseldi. Galibiyetle tanışamayan Adana ekibi ise -17 puanla ligin son sırasına demir attı.

calendar 20 Eylül 2025 20:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Erzurumspor'dan Adana'da net galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1. Lig'in 6 haftasında Adana Demirspor sahasında Erzurumspor'u ağırladı.
 
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı.
 
Maça hızlı başlayan Erzurumspor 3. dakikada Mustafa Yumlu ile 1-0 öne geçti.
 
Maçın 25. dakikasında Eren Tozlu sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkararak ilk yarının skorunu belirledi.
 
Erzurumspor'da Hüsamettin Yener 90+1'de ağları havalandırdı ve maça noktaya koydu.
 
Bu sonuçla beraber Erzurumspor 12 puanla 2. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise henüz galibiyetle tanışamadı ve -17 puanla ligde son sırada yer aldı.
 
Ligin sonraki haftasında Erzurumspor sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Adana Demirspor ise Sivasspor'a konuk olacak.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
