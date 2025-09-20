Erzurumspor'dan Adana'da net galibiyet

TFF 1. Lig'in 6 haftasında Adana Demirspor sahasında Erzurumspor'u ağırladı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı.
Maça hızlı başlayan Erzurumspor 3. dakikada Mustafa Yumlu ile 1-0 öne geçti.
Maçın 25. dakikasında Eren Tozlu sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkararak ilk yarının skorunu belirledi.
Erzurumspor'da Hüsamettin Yener 90+1'de ağları havalandırdı ve maça noktaya koydu.
Bu sonuçla beraber Erzurumspor 12 puanla 2. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise henüz galibiyetle tanışamadı ve -17 puanla ligde son sırada yer aldı.
Ligin sonraki haftasında Erzurumspor sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Adana Demirspor ise Sivasspor'a konuk olacak.