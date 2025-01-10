Erzurum'da EİT 2025'in 5. gün yarışları tamamlandı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın 5. gün yarışları sona erdi.



Organizasyonda bugün curling ve buz hokeyi müsabakaları yapıldı.



Erzurum Curling Salonu ve 3000'lik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele etti.



Oyunlar, 12 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.



5. gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:



- Curling:



- Kuzey Yamacı SK: 9 - Akdağ SK: 3



- Çığ SK: 10 - Erzurum Hüma SK: 1



- Buz Hokeyi:



- Kocaeli GSİM SK-1: 9 - Samsun GSİM SK-1: 1



- Kocaeli GSİM SK-2: 0 - Erzurum GSİM SK: 21



- Samsun GSİM SK-1: 3 - Erzurum GSİM SK: 26



- Samsun GSİM SK-2: 0 - Kocaeli GSİM SK-2: 11



- Kocaeli GSİM SK-2: 4 - Kocaeli GSİM SK-1: 8



