Eruğrul Doğan'dan transfer, Onana ve Onuachu açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamalarda transfer çalışmaları, kulübün mali yapısı, Paul Onuachu'nun geleceği ve bordo-mavili takımın hedefleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.



"12 TRANSFERİN 8'İNİ YAPABİLDİK"



Başkan Doğan, transfer çalışmalarında önemli mesafe katettiklerini belirterek, "İlk etapta 12 transferi geçtiğimiz hafta bitirmeye çalışmıştık. 8'ini yapabildik. Aksayan bir şey yok. Sezon daha başlamadı. Rakiplerimiz transferlerini daha yapmadı. Eksikleri tamamlayıp kampa gireceğiz." dedi.



"FATİH TEKKE İSTERSE GEREKENİ YAPARIZ"



Taraftarın yıldız transfer beklentisine de değinen Doğan, "Fatih Tekke ne diyorsa onu almak istiyoruz. Konuştuğumuz oyuncular var. Yakın zamanda borç yükünden kurtulacağımız için hocamız yıldız bir transfer isterse gerekeni yaparız." ifadelerini kullandı.



"4 OYUNCUYLA CİDDİ SÜREÇ VAR"



Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Doğan, "Şu anda hazırda olan bir transfer yok ama 4 oyuncuyla ciddi bir süreç var. Transfer dönemi hiç bitmez. Ben 12 diyorum belki ama eksik varsa yerine getireceğiz." diye konuştu.



KANAT TRANSFERİ NEDEN OLMADI?



Ocak ayında gerçekleştirilemeyen kanat transferiyle ilgili konuşan Doğan, "15-16 milyon euroluk teklifler de verdik. İstediğimiz oyuncuları alamadığımız süreçte transfer yapmamaya karar verdik. Kulüpleri bırakmadı olmayınca bazen olmuyor." dedi.



Doğan ayrıca, "Daha transfer dönemi başlamadan 8 transferi bitirdik. İnşallah 4 transfer daha yapmayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.



"ONANA'NIN KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"





Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın önemli isimlerinden Onana'nın geleceğiyle ilgili de konuştu.



Tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını beklediğini ifade eden Doğan, "Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Maddi konularda istediği rakamı verdik. Taraftar da seviyor. Biz de seviyoruz." dedi.



Onana'nın karakterine de vurgu yapan bordo-mavili kulübün başkanı, "Çok kaliteli bir insan. Takıma çok sahip çıkan birisi. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



Oyuncunun Trabzon'a olan bağlılığına dikkat çeken Doğan, "O da Trabzon'u sevdi. Ben böyle bir ilgiyi kolay kolay dünyanın başka yerinde bulacağını düşünmüyorum." dedi.



PAUL ONUACHU'NUN GELECEĞİ



Paul Onuachu'nun geleceğiyle ilgili de konuşan Trabzonspor Başkanı, yıldız golcüye önemli teklifler geldiğini açıkladı.



Doğan, "Onuachu için teklifler var. Gitmek istemezse gitmeyecek. Ailesi mutlu, kendisi mutlu, biz mutluyuz. Gelen teklifler var ama Onuachu ayrılmayı düşünmüyor." dedi.



"ONUACHU'YA 20 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ"



Başkan Doğan ayrıca, "Onuachu için 20 milyon euroya yakın bir teklif geldi ama vermedik. Dünyada santrfor bulmak çok zor, bulsak bile Trabzon'a getirmek zor." ifadelerini kullandı.



"7 OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"



Takımdaki oyunculara yoğun ilgi olduğunu söyleyen Doğan, "Fatih Tekke ve ekibi, oyuncuların gelişimine ciddi katkı sağladı. Şu anda 7 oyuncumuza teklif var. Bunların hepsi satılmayacak. Maksimum 1 veya 2 oyuncu satılıp, yerine koyduğumuz oyuncularla zirve yarışına girerek hem yetiştiren hem de satan bir takım olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



KOMBİNE SATIŞLARI VE MALİ DURUM



Kombine satışlarının yaklaşık 3 bin seviyesinde olduğunu belirten Doğan, fiyatlarla ilgili eleştirilere hak verdiğini söyledi.



"Kombine satışı 3 bin civarında. Pahalı diyorlar, ben hak veriyorum." diyen Doğan, Trabzonspor'un gelir kalemlerine dikkat çekerek, "Localarımız boş, bilet satılmıyor. Kombine satışımız başarılı bir sezon geçirmemize rağmen 3 bin civarında. TS Club gelirlerimiz ortada. Nasıl yarışacağız?" dedi.



"BORÇ SIFIRA YAKIN OLACAK"



Kulübün mali yapısıyla ilgili önemli bir açıklama yapan Ertuğrul Doğan, "Temmuz ayı itibarıyla borcu sıfıra yakın bir Trabzonspor'u camiamıza anlatacağız." ifadelerini kullandı.



GÖNDERİLECEK OYUNCULAR



Transfer planlamasına değinen Doğan, "Çok oyuncu satmayı planlamıyoruz. Folcarelli de buna dahil, onu satmayı düşünmüyoruz. 1-2 kişi ayrılabilir. Onun dışında eksikleri giderme derdindeyiz. Tamamen aklımız zirve yarışının içinde olmakta." dedi.



AUGUSTO VE OULAI



Augusto ve Oulai için ciddi teklifler olduğunu belirten Doğan, "Oulai için ülke içinden bir teklif yok. Çok farklı bir rakam gelirse tabii ki konuşuruz. Oulai'nin şu anki düşüncesi Premier Lig veya Almanya'da oynamak." açıklamasını yaptı.



TSYGANKOV İTİRAFI



Trabzonspor'un gündemindeki isimlerden Viktor Tsygankov hakkında konuşan Doğan, "Viktor Tsygankov, hocamızın beğendiği bir oyuncu. Bizim de şu an transfer etmek için görüşmeler yaptığımız bir oyuncu." dedi.



ARAL ŞİMŞİR AÇIKLAMASI



Aral Şimşir iddialarına da yanıt veren Doğan, "Aral Şimşir hiç gündeme gelmedi. Teknik ekibimizin beğendiği bir isim değil." ifadelerini kullandı.



"ABİLİK YAPMADILAR"



Trabzonspor'un sponsorluk konusunda yaşadığı sorunlara da değinen Doğan, sitem dolu açıklamalarda bulundu.



"9 yıldır Trabzonspor içerisinde gördüğüm en büyük problem bu. Ahmet Başkan zamanında da Trabzonspor'un sponsoru yoktu, şu anda da yok." diyen Doğan, "Önümüzdeki ay inşallah Trabzonspor'un tüm borcu bitecek veya çok az kalacak. Ben çok değerli abilerimizin maddi olmasa bile manevi olarak yanımda olmasını isterdim." dedi.



Başkan Doğan sözlerini, "Ben abi dediğim insanların hepsine kardeşliğimi yaptım. Onların abilik yapmaması da onlara bakıyor. Tek mahcubiyetim taraftarımız." ifadelerini kullandı.



"TARAFTAR ARASINDA KIRILMA OLDU"





Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün ekonomik gerçekleri nedeniyle zorlu kararlar almak zorunda kaldıklarını ve bu süreçte taraftarla zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığını söyledi.



Doğan, "İşin bazen gerçekliğinden uzaklaşılıyor. Ahmet Ağaoğlu da bu kulübü çok kötü zamanlarda teslim aldı. Herkesin amacı o koltukta şampiyon olmak. Bundan adım gibi eminim. Ama ekonomik gerçekliği yoksa hiçbir işte olduğu gibi sporda da süreci devam ettiremiyorsun. Biz de devam ettiremedik." dedi.



Rakipleriyle aralarındaki ekonomik farkın giderek büyüdüğünü vurgulayan Doğan, "Eskiden bu kadar fark yoktu. Eskiden 5 milyon euro fark vardı, şimdi bu fark 5-6 katına çıktı. Son 2 yılda istersek biz de gidip 70-80 milyon euro verebilirdik ama mesele bu değil." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'un yıllardır ağır faiz yüküyle mücadele ettiğini belirten Doğan, "Trabzonspor vergi borcuna 1,8 milyar faiz veriyordu. Geçen yıl 1,2 milyar verdi. Bu yıl da şu an 1,2 milyara gidiyoruz. Trabzonspor'un geliri ne ki sadece vergi borcuna faiz versin? Bunları gördüğümüz için el frenini çekmek gerekiyordu. Bu nedenle rakiplerle yarışmaktansa borçları nasıl kapatırız yoluna gittik ve bunu başarabildik." diye konuştu.



Taraftarın şampiyonluk beklentisini anladığını ifade eden bordo-mavili kulübün başkanı, "Ben de taraftar gibi düşünüyorum. Herkesin kafasında şampiyonluk var ama biri bu dayağı yiyecekti. Biz yedik o dayağı, iyi de yedik ama bir adım geri atmadık." sözleriyle açıklamalarını yaptı.





Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, altyapı projelerine büyük önem verdiklerini belirtirken, genç oyuncular konusunda gerçekçi olunması gerektiğini söyledi.





AKADEMİ PROJESİ



Doğan, "U19'a geldiğimizden beri akademiye çok ciddi yatırım yaptık. Onlar da bunun karşılığını verdiler. Ama U19'da 11 kişi sahaya çıkıyor diye bu gençlerin tamamını A takıma alalım diye bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Barcelona'dan bile bir oyuncu çıkıyorsa, iki oyuncunun çıkması olağanüstü bir olay oluyor." dedi.



Altyapı çalışmalarının uzun vadeli bir süreç olduğunu vurgulayan bordo-mavili kulübün başkanı, "Fatih Tekke de bu projeyi destekliyor. Kampa yine genç oyuncular getirecek. U16 ve U17'den bile oyuncular olacak. İnşallah buradan dönüş alırız. Barcelona bu işi 55 yıldır yapıyor, biz bunu 3 yıldır konuşuyoruz. Biz de 5-10 yıl içerisinde dünyanın bildiği isimler çıkarırız. Bu emek ve sabır işi." ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF OLDU"



Arda Öztürk hakkında da konuşan Doğan, "Arda Öztürk kararı teknik bir karar. Fatih Tekke'nin kadroda düşünmediği bir isim. Beşiktaş'tan teklif oldu, başka takımlardan da teklif var. Önümüzdeki dönemde durumu netleşecek." açıklamasını yaptı.



KARTAL PROJESİ



Trabzonspor'un gelir projeleri hakkında da bilgi veren Ertuğrul Doğan, Kartal Projesi'nin kulüp açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



Doğan, "Kartal projesiyle ilgili İBB'nin bir davası oldu. O süreci takip ediyoruz. Emlak Konut ile planımızı gerçekleştireceğiz. Trabzonspor için yıllık 20 milyon dolar kira geliri bekliyoruz. Bu çok önemli bir rakam." dedi.



İstanbul'da farklı projeler üzerinde de çalıştıklarını belirten Doğan, "Başka projelere de bakıyoruz. İstanbul'da talip olduğumuz araziler var." ifadelerini kullandı.



YENİ TESİS MÜJDESİ



Mevcut tesislerin bulunduğu bölgedeki çalışmalar nedeniyle yeni bir tesis planladıklarını açıklayan Doğan, "Hem deniz hem kara tarafında işlemler var. Dolgular yapıldığı zaman Trabzonspor'un tesisleri dört tarafı çukurda kalıyor. Çok ciddi gürültü, ses ve toz olacak. Oyuncuların burada yaşaması ve çalışması mantıklı gelmiyor." dedi.



Bordo-mavili kulübün başkanı, "İstimlak edilmesiyle birlikte Trabzonspor olarak yeni bir yere geçmeyi düşünüyoruz. Kafamızda birkaç yer var. Önümüzdeki birkaç ay içinde netleştirip Trabzonspor'a en modern tesisi kazandırmak hedefimiz. Herkes bize yardımcı oluyor. Kısa sürede inşaat sürecine başlayacağız." ifadelerini kullandı.



"TEK ÇÖZÜM PARA DEĞİL"





Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile uyum içinde çalıştıklarını ve transferlerde son kararın teknik heyete ait olduğunu söyledi.



Doğan, "Ben iş yerinde de görev verdiğim insanları dinleyen birisiyim. Futbol daha çok duyguyla hareket edilen bir iş. Onunla konuştuğumuz zaman, başka profilleri aramıza katsam aramızdaki duyguyu bitiririz. Para lazım ama tek çözüm para değil. Hocamla bir yerde, bir ilişkide durmak zorundasın." dedi.



"ONUACHU TRANSFERİNİ YAPMAK DURUMUNDA KALDIK"



Trabzonspor'da teknik direktörün onayı olmadan transfer yapılmadığını vurgulayan Doğan, "Çalıştığım hiçbir hoca, Ahmet Ağaoğlu döneminde de aynı şekildeydi, hocasının dediği dışında bir transfer yapmadı. Sadece Nenad Bjelica döneminde hocamızdan talep gelmeyince Paul Onuachu transferini yapmak durumunda kaldık." ifadelerini kullandı.



"ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"



Transfer süreçlerini de anlatan bordo-mavili kulübün başkanı, "İzleme ekibimiz bir liste belirliyor, hocamıza veriyoruz. Hocamız içinden seçiyor. Kafası rahat. Onun istediği oyuncuları, maliyete göre alıyoruz. O da Trabzonspor'un gerçeklerine göre alabileceğimiz oyuncuları biliyor. Oturduğumuz zaman herkesin kafası rahat. Çok da iyi anlaşıyoruz." diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK GOLCÜSÜ"



Fatih Tekke'ye övgüler yağdıran Doğan, "Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük golcüsü. Atmadığı gol şekli yoktu. Benim nazarımda, aynı yaşta olmamıza rağmen hayrandık kendisine. 'Senin gibi 20 tane oyuncu bulabilsek' diyoruz." dedi.



Tekke'nin teknik adamlık kariyerine de dikkat çeken Doğan, "Antrenörlük dönemini konuşursak, işine bu kadar zaman ayıran birini görmedim. Bizi de geçin ama sahada bu kadar emek veren Fatih Tekke ve oyuncularına çok büyük destek verilmesini istiyoruz." açıklamalarını yaptı.



PİLOT TAKIM





Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gelecekte pilot takım projesini hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.



Doğan, "Portekiz'de alt ligde veya Norveç'te 1. Lig'de olabilir. Farklı avantajları var." diyerek bordo-mavili kulübün yurt dışında bir pilot takım modeli üzerinde çalıştığını ifade etti.



Kulübün mali yapısına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Doğan, borçların kapatılmasının ardından önemli bir adım atacaklarını söyledi.



Başkan Doğan, "Biz önce borçları bitirdikten sonra tüzükle alakalı bir çalışmamız olacak. Ben bu kadar dayağı yemişken bir tüzük değişikliği planlıyorum." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'un geleceği için kalıcı bir mali disiplin hedeflediklerini vurgulayan Doğan, "Trabzonspor'u bundan sonra gelen hiçbir yönetim borçlandıramayacak." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



