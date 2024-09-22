Ersun Yanal: ''Bugünkü saha zemini, rakibin işine geldi''

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, Boluspor maçının ardından, kötü saha zemininin rakibin avantajına olduğunu ve oyuncularının oyunlarını sergilemekte zorlandığını belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersun Yanal: ''Bugünkü saha zemini, rakibin işine geldi''
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22 Eylül 2024 00:54
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugünkü saha zemini, rakibin işine geldi. Çok hızlı kayarak, çok hızlı alanları kapatarak bizim o pas ve oyunu kırma oyunumuzu engellemekte zorluk çekmediler." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Boluspor, Diyarbakır Stadı'nda 1-1 berabere kaldı.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının kazanma arzusuna yönelik söylenecek bir eleştiri bulamadığını belirtti.

Maça oyun ve saha şartları açısından bakmak istediğini aktaran Yanal, şunları kaydetti:

"Oyun oynamak için uygun şartları ve koşulları oluşturmak adına çok zorlandığımız bir gündü. Oyuncuların coşkusu, mücadele arzusu ya da kazanma arzuları için söylenecek bir eleştiri bulamıyorum. Kendi yeteneklerine uygun, kendi oyun tarzlarına uygun bir oyunu oynama konusunda sıkıntı yaşadılar. Bugünkü saha zemini, rakibin işine geldi. Çok hızlı kayarak, çok hızlı alanları kapatarak bizim o pas ve oyunu kırma oyunumuzu engellemekte zorluk çekmediler."

 
 
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