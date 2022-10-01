ERSİN: "DERBİ GALİBİYETİYLE ÖZÜR DİLEYECEĞİZ"

ERSİN'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta son dönemlerde en çok eleştirilen isimlerden biri olan Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maça hazır. Genç eldiven, taraftarlara derbi maç öncesinde mesaj gönderdi.Ersin Destanoğlu, "Taraftarlarımızın önünde tek düşüncemiz derbiyi galip tamamlamak. Son 2 maçta aldığımız sonuçlarla onları hayal kırıklığına uğrattık. Derbi zaferiyle taraftarlarımızdan özür dileyeceğiz" diye konuştu.Sözleşme uzatmak için yönetimle görüşme yaptığı dönemde kaleyi Emre Bilgin'e kaptıran Ersin Destanoğlu, bu sezon 5 maçta 450 dakika süre aldı. Destanoğlu, İstanbulspor maçındaki hatalı goller sebebiyle eleştirilmişti.