Ersan Parlatan: "Maçın 2-2 bitmesi bizim adımıza üzücü"

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, sonucun kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ersan Parlatan: 'Maçın 2-2 bitmesi bizim adımıza üzücü'
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26 Eylül 2020 19:12
Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, sonucun kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, skor nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek, geçen sezon da son dakikada yedikleri golle Gaziantep FK ile berabere kaldıklarını hatırlattı.

Müsabakada geriye düşmelerine rağmen tekrar öne geçtiklerini, genel anlamda iyi bir oyun sergilediklerini kaydeden Parlatan, "2-1 önde bulunduğumuz dönemde eleştirebileceğimiz nokta, biraz daha becerikli olsaydık çok net pozisyonlara girebilir, skoru 3-1 hatta 4-1'e taşıyabilirdik. Bunu yapamayınca, sonlara doğru rakipler risk alıyor. Şanssız bir pozisyonda haklı bir penaltı kazandı rakibimiz. Maçın 2-2 bitmesi bizim adımıza üzücü." diye konuştu.



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