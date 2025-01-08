Erol Cesur, Güreş Federasyonu genel sekreteri oldu

Türkiye Güreş Federasyonunun 6. olağan ve mali genel kurulunda başkanlığa Taha Akgül'ün seçilmesinin ardından genel sekreterlik görevine Erol Cesur'un atandığı duyuruldu.



Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla genel sekreterlik görevine Erol Cesur'un getirildiği açıklandı.



Erol Cesur'un biyografisine ilişkin de "1974 doğumlu Erol Cesur, evli ve 3 çocuk babasıdır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri mezunudur. Yüksek lisans eğitimini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde tamamlamıştır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada Erol Cesur'un güreşe 1982 yılından beri çeşitli kademelerde hizmetler verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Uzun yıllar boyunca milli takımlarda sporun mutfağında yer almış, bildiği dört dille (İngilizce, Almanca, Rusça, Bulgarca) birlikte 2016-2021 yılları arasında Türkiye Güreş Federasyonu Dış İlişkiler ve Yurtdışı Faaliyetler Biriminde önemli görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Genel Sekreter olarak, spora duyduğu bağlılık ve bilgi birikimiyle Türkiye Güreş Federasyonuna yeni bir dinamizm kazandırması beklenmektedir."



Açıklamada görüşlerine yer verilen Cesur ise "Yıllarca sahada ve güreşin farklı kademelerinde edindiğim tecrübelerle, güreşin içinden biri olarak sporcularımızın ve kulüplerimizin ihtiyaçlarını yakından biliyorum. Genel sekreterlik görevi, sadece bir yönetim pozisyonu değil, güreşe gönül vermiş herkesin sesi olmak anlamına geliyor. Olimpiyat şampiyonluğuna da şahit olma şansını bulduğum Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetimi ve tüm kurullarımızla birlikte, hep beraber Türk güreşini hak ettiği zirveye taşıyacağız. Türk güreşi, asırlardır bu toprakların gururu ve dünya çapında bir markadır. Bu mirası daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



