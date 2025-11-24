24 Kasım
Erol Bulut: "Deplasmanda bir puan önemli"

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor beraberliği sonrası konuştu.

calendar 24 Kasım 2025 23:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erol Bulut: 'Deplasmanda bir puan önemli'
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bir puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Bulut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarı ve ikinci yarı, iki ayrı maç izlediklerini ifade eden Bulut, "İlk yarı göze daha hoş gelen bir mücadele vardı. İki taraf da gol atabilirdi. İkinci yarı daha az mücadele oldu. Deplasmanda bir puan almak önemli, bundan dolayı mutluyuz." dedi.

  
