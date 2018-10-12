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Erkek voleybolda Galatasaray'ın büyük hasreti! Fenerbahçe..

Ligde 2018-2019 sezonu heyecanı 13 Ekim Cumartesi günü start alacak. 22 yıl önce ligden çekilen Eczacıbaşı, 12 kez şampiyon oldu. Son üç sezonda mutlu sona ulaşan Halkbank'ın 9 şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: AA
Erkek voleybolda Galatasaray'ın büyük hasreti! Fenerbahçe..
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12 Ekim 2018 13:12
Erkekler Voleybol 1. Lig'de "Efeler Ligi" adıyla oynanacak 49. sezon, 13 Ekim Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor maçıyla başlayacak.

Ligde geride kalan 48 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kezle Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak, rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi. 

Halkbank'ın 9 şampiyonluğu var

Efeler Ligi'nde son üç sezonda mutlu sona ulaşan Halkbank, 9 şampiyonlukla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında üst üste 5 şampiyonluk kazanan Halkbank, geride kalan üç sezonda da kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın 29 yıllık hasreti

Ligde 4. şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, 29 yıldır mutlu sona ulaşamıyor.

Erkekler Voleybol 1. Lig'in ilk sezonu olan 1970-1971'de şampiyon olan sarı-kırmızılılar, 1986-1987, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını kaldırdı.

Fenerbahçe, 4 kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, Erkekler Voleybol 1. Lig'de 4 kez şampiyonluğa ulaştı.

İlk şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012'de üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı. 

Ligde Arkas Spor 4, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer şampiyonluk elde etti.

Şampiyonlar

Erkekler Voleybol 1. Lig'de geride kalan 48 sezonun şampiyonları şöyle:

                    Sezon                  Şampiyon 
 1970-1971 Galatasaray 
 1971-1972 İETT 
 1972-1973 İETT 
 1973-1974 İETT 
 1974-1975 Muhafızgücü 
 1975-1976 Eczacıbaşı 
 1976-1977 Boronkay 
 1977-1978 Eczacıbaşı 
 1978-1979 Eczacıbaşı 
 1979-1980 Eczacıbaşı 
 1980-1981 Eczacıbaşı 
 1981-1982 Eczacıbaşı 
 1982-1983 Eczacıbaşı 
 1983-1984 Eczacıbaşı 
 1984-1985 Eczacıbaşı 
 1985-1986 Eczacıbaşı 
 1986-1987 Galatasaray 
 1987-1988 Galatasaray 
 1988-1989 Galatasaray 
 1989-1990 Eczacıbaşı 
 1990-1991 Eczacıbaşı 
 1991-1992 Halkbank 
 1992-1993 Halkbank 
 1993-1994 Halkbank 
 1994-1995 Halkbank 
 1995-1996 Halkbank 
 1996-1997 NETAŞ 
 1997-1998 NETAŞ 
 1998-1999 NETAŞ 
 1999-2000 Arçelik 
 2000-2001 Arçelik 
 2001-2002 Erdemir 
 2002-2003 Arçelik 
 2003-2004 Erdemir 
 2004-2005  Erdemir 
 2005-2006 Arkas Spor 
 2006-2007 Arkas Spor 
 2007-2008 Fenerbahçe 
 2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 
 2009-2010 Fenerbahçe 
 2010-2011 Fenerbahçe 
 2011-2012 Fenerbahçe  
 2012-2013 Arkas Spor 
 2013-2014 Halkbank 
 2014-2015 Arkas Spor 
 2015-2016 Halkbank
 2016-2017 Halkbank
 2017-2018 Halkbank
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