Erik ten Hag'tan Sancho açıklaması!

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, geçen sezon sorun yaşadığı Jadon Sancho ile ilgili konuştu.

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Erik ten Hag'tan Sancho açıklaması!
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20 Temmuz 2024 16:55
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, takıma geri dönen Jadon Sancho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, "Jadon Sancho ile konuştuk. Herkes hata yapabilir. Bir çizgi çekeriz ve yolumuza devam ederiz. Bu kulübün iyi oyunculara ihtiyacı var Jadon Sancho iyi bir oyuncu. Umarım her şey yolunda gider ve başarımıza katkı sağlar." dedi.

Jadon Sancho, geçen sezon Erik ten Hag ile sorun yaşamasının ardından devre arasında Borussia Dortmund'a kiralık olarak gitmişti.

Borussia Dortmund'da geçen sezonun ikinci yarısında 18 maça çıkan İngiliz futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Manchester United, 24 yaşındaki futbolcuyu 2021 yazında Borussia Dortmund'dan 85 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Jadon Sancho'nun Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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