Ergin Ataman'ın son hedefi Dario Saric!

THY EuroLeague'in son şampiyonu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta transfer çalışmaları devam ediyor.



Sport 24'ün haberine göre; Yunan ekibi Panathinaikos, Avrupa'da son olarak Anadolu Efes forması giyen Dario Saric ile ilgileniyor.



Haberde, Panathinaikos'un Saric'e teklifte bulunduğu ifade edilirken, Ergin Ataman'ın Hırvat oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği aktarıldı.



KARİYERİNE NBA'DE DEVAM EDİYOR



2016 yılında Anadolu Efes'ten ayrılan Saric, NBA'de Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder ve son olarak geçen sezon Golden State Warriors formaları giydi.



SEZON İSTATİSTİKLERİ



Geçtiğimiz sezon 64 karşılaşmada süre alan Saric, maç başına 8.0 sayı, 4.4 ribaund, 2.3 asist ortalamaları yakaladı.





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