Ergin Ataman'ın son hedefi Dario Saric!

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, bir dönem Anadolu Efes'te forma giyen Dario Saric'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ergin Ataman'ın son hedefi Dario Saric!
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06 Temmuz 2024 18:09
THY EuroLeague'in son şampiyonu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Sport 24'ün haberine göre; Yunan ekibi Panathinaikos, Avrupa'da son olarak Anadolu Efes forması giyen Dario Saric ile ilgileniyor.

Haberde, Panathinaikos'un Saric'e teklifte bulunduğu ifade edilirken, Ergin Ataman'ın Hırvat oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği aktarıldı.

KARİYERİNE NBA'DE DEVAM EDİYOR

2016 yılında Anadolu Efes'ten ayrılan Saric, NBA'de Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder ve son olarak geçen sezon Golden State Warriors formaları giydi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezon 64 karşılaşmada süre alan Saric, maç başına 8.0 sayı, 4.4 ribaund, 2.3 asist ortalamaları yakaladı.

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