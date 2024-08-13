Erencan Yardımcı, Avusturya yolcusu!

Sturm Graz, Erencan Yardımcı için Eyüpspor'a bonuslarla beraber 5.5 milyon Euro seviyelerinde teklif yaptı. İki kulüp, 22 yaşındaki golcü futbolcunun transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erencan Yardımcı, Avusturya yolcusu!
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13 Ağustos 2024 13:51
Eyüpspor forması giyen Erencan Yardımcı, kariyerine Sturm Graz'da devam etmeye hazırlanıyor.

5.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Sturm Graz, 22 yaşındaki futbolcu için Eyüpspor'a bonuslarla birlikte 5.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Eyüpspor'un bu teklife sıcak baktığı ve Erencan transferi için anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

PENDİKSPOR PERFORMANSI

Geçen sezonu kiralık olarak Pendikspor'da geçiren genç futbolcu, İstanbul ekibinde 28 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

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