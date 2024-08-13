Erencan Yardımcı, Avusturya yolcusu!

Eyüpspor forması giyen Erencan Yardımcı, kariyerine Sturm Graz'da devam etmeye hazırlanıyor.



5.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Ertan Süzgün'ün haberine göre, Sturm Graz, 22 yaşındaki futbolcu için Eyüpspor'a bonuslarla birlikte 5.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.



Eyüpspor'un bu teklife sıcak baktığı ve Erencan transferi için anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.



Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



PENDİKSPOR PERFORMANSI



Geçen sezonu kiralık olarak Pendikspor'da geçiren genç futbolcu, İstanbul ekibinde 28 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.





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