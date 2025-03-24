Eren Elmalı, formaya sarıldı!

Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı, forma rekabetinde öne geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Eren Elmalı, formaya sarıldı!
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24 Mart 2025 09:53
Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Eren Elmalı, hem milli takımın hem de Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasına girme yolunda ilerliyor.

Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor'dan transfer edilen başarılı futbolcu, forma rekabetinde öne geçti.

Jakobs'un iyileşmesine karşın derbide sağlık sorunu yaşanmaması halinde sahaya Eren'in çıkması bekleniyor.  

 
 

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