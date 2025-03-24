Eren Elmalı, formaya sarıldı!

Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Eren Elmalı, hem milli takımın hem de Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasına girme yolunda ilerliyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor'dan transfer edilen başarılı futbolcu, forma rekabetinde öne geçti.
Jakobs'un iyileşmesine karşın derbide sağlık sorunu yaşanmaması halinde sahaya Eren'in çıkması bekleniyor.
Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor'dan transfer edilen başarılı futbolcu, forma rekabetinde öne geçti.
Jakobs'un iyileşmesine karşın derbide sağlık sorunu yaşanmaması halinde sahaya Eren'in çıkması bekleniyor.