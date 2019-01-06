  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Eren Derdiyok'a 4 talip birden var!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçen günlerde yollarını ayırma kararı aldıklarını dile getirdiği Eren Derdiyok'a yurt dışından dört talip çıktı! Daha önce Almanya'da top koşturan tecrübeli futbolcuyla Stuttgart, Hannover 96 ve Schalke 04'ün ilgisinin olduğu öğrenilirken İsviçre'den de Sion'un talip olduğu belirtildi

Kaynak: Haberturk
Eren Derdiyok'a 4 talip birden var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2019 10:47
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen günlerde futbolcular Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında kadro planlamalarında olmadığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılılar, ikinci devre hazırlıkları için Antalya'ya giderken iki futbolcu da kadroya dahil edilmemişti. Khalid Boutaib'i satan Evkur Yeni Malatyaspor'un göz diktiği Eren'e yurt dışından da talipler çıktı!

Alman basınından Stuttgarter Nachrichten'in haberine göre Bundesliga ekipleri Stuttgart, Hannover 96 ve Schalke 04 Eren Derdiyok'u takibe aldı.

Bu sezon 13 lig maçında 7 gol, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 2 gol kaydeden Eren'le üç Bundesliga ekibinin de ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

"STUTTGART'A YAKIN"

Haberde Stuttgart'ın sportif direktörü Michael Reschke'nin Eren ile daha önce Leverkusen'de birlikte çalıştığı tecrübeli futbolcunun bu nedenle Stuttgart'a yakın olduğu kaydedildi. Alman ekiplerinin Eren transferindeki en büyük rakiplerinin ise İsviçre temsilcisi Sion olduğu da belirtildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için