Erden Timur: 'Anamızın ak sütü gibi helal'

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, şampiyonluğun ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluğu değerlendiren Erden Timur, "Çok mutluyum. Tarif edemem. Çok çok mutluyum. Her şeyi sonuna kadar hak ederek kazandık. Nasıl anlatabilirim bilemiyorum ama anamızın ak sütü gibi bir şampiyonluk oldu. İki rakibimin 8 puan önünde kapattık. Spor, şampiyonluk, başarı önemli tabii ki ama esas önemli olan sebep kendinden gayrısıdır. Benim gayem, doğru örnek olmaktır. Yanlış bir şey dediğimde 10 kere özür diledim. Toplumda özür dileyen kalmadı. İnsanlar beni uyarıyor, 'Özür dileme' diyor ama hayır. Gençlere örnek olmak istiyorum. Sporun en büyük faydası bu." dedi.
"DÜRÜST ADAM HER ZAMAN KAZANIR"
Timur, "Topluma örnek olmalıyız. Bu şampiyonluğu gençlere ve eşime armağan ediyorum. Gençlere şunu söylüyorum; ahlaklı olunursa, başkasının hakkına kendi hakkından daha fazla dikkat edersen, sevgiyle yaklaşırsan çok daha fazla başarılı olunur. Dolanbaç yoldan, üç kağıtçılık olmaz. Dürüst adam her zaman çok daha fazla kazanır. Dürüstlük ve inanç dışında bir şeye ihtiyaç yok. Şampiyonluğu, gençlere, bu ideallere, değerlere atfediyorum." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KASTEDİYORUM"
Transferleri anlatan Erden Timur, "Hayal edemediğimiz şeyler oldu. Sevgiyle, değerlerle ilgili hayal ettiğimizden fazlası oldu. Gelecek sezon için hayallerimiz çok büyük. Seçildikten sonra şunu dedim, 'Tekrar şampiyon olacağız' dedim. Galatasaray şampiyonluk diyorsa, Avrupa şampiyonluğunu kastediyordur. Tüm transferlerde bunu söyledim. Gelmelerinin nedenlerinden birisi buydu. Bu sene 47-48 bin ortalamayla oynadık. Taraftarlara teşekkürler." dedi.
"BAŞKA HEDEF YOK, AVRUPA KUPASI"
Erden Timur, "Avrupa şampiyonluğu için adım adım ilerleyeceğiz. Başka bir hedefimiz olamaz. Memleketimizi daha da büyük yerlere götüreceğiz. Türk milletini sevindireceğiz. Çok değerli bir kadro kuracağız. Daha değerli bir takım kuracağız. Avrupa için yeterli olmayabilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı
Şampiyonluğu değerlendiren Erden Timur, "Çok mutluyum. Tarif edemem. Çok çok mutluyum. Her şeyi sonuna kadar hak ederek kazandık. Nasıl anlatabilirim bilemiyorum ama anamızın ak sütü gibi bir şampiyonluk oldu. İki rakibimin 8 puan önünde kapattık. Spor, şampiyonluk, başarı önemli tabii ki ama esas önemli olan sebep kendinden gayrısıdır. Benim gayem, doğru örnek olmaktır. Yanlış bir şey dediğimde 10 kere özür diledim. Toplumda özür dileyen kalmadı. İnsanlar beni uyarıyor, 'Özür dileme' diyor ama hayır. Gençlere örnek olmak istiyorum. Sporun en büyük faydası bu." dedi.
"DÜRÜST ADAM HER ZAMAN KAZANIR"
Timur, "Topluma örnek olmalıyız. Bu şampiyonluğu gençlere ve eşime armağan ediyorum. Gençlere şunu söylüyorum; ahlaklı olunursa, başkasının hakkına kendi hakkından daha fazla dikkat edersen, sevgiyle yaklaşırsan çok daha fazla başarılı olunur. Dolanbaç yoldan, üç kağıtçılık olmaz. Dürüst adam her zaman çok daha fazla kazanır. Dürüstlük ve inanç dışında bir şeye ihtiyaç yok. Şampiyonluğu, gençlere, bu ideallere, değerlere atfediyorum." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KASTEDİYORUM"
Transferleri anlatan Erden Timur, "Hayal edemediğimiz şeyler oldu. Sevgiyle, değerlerle ilgili hayal ettiğimizden fazlası oldu. Gelecek sezon için hayallerimiz çok büyük. Seçildikten sonra şunu dedim, 'Tekrar şampiyon olacağız' dedim. Galatasaray şampiyonluk diyorsa, Avrupa şampiyonluğunu kastediyordur. Tüm transferlerde bunu söyledim. Gelmelerinin nedenlerinden birisi buydu. Bu sene 47-48 bin ortalamayla oynadık. Taraftarlara teşekkürler." dedi.
"BAŞKA HEDEF YOK, AVRUPA KUPASI"
Erden Timur, "Avrupa şampiyonluğu için adım adım ilerleyeceğiz. Başka bir hedefimiz olamaz. Memleketimizi daha da büyük yerlere götüreceğiz. Türk milletini sevindireceğiz. Çok değerli bir kadro kuracağız. Daha değerli bir takım kuracağız. Avrupa için yeterli olmayabilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı
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