Enzo Roco transferinin perde arkası

Enzo Roco'yu kadrosuna katarak stoper mevkisine sürpriz bir takviye yapan Beşiktaş'ta bu transferin ayrıntıları ortaya çıktı.Transferden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, çok gizli yürütülen operasyonun detaylarını anlattı.Roco'nun kulübü Cruz Azul'un oyuncuyu sözleşmesini uzatıp bonservisiyle satmak istediğini belirten Mahmutyazıcıoğlu, bu nedenle çok gizli bir çalışma yürüttüklerini belirterek "Roco'yu uzun süreden beri takip ediyoruz. Kulübü, sözleşme uzatmak için diretiyordu. Bu nedenle de ilk başta teklifte bulunmadık ve durumu takip ettik. Kesin olarak yolların ayrılmasıyla da bu transferi bonservissiz şekilde bitirmiş olduk. Aksi bir durum olsaydı olay daha farklı gelişebilirdi. Oyuncumuz Gary Medel'in transferde payı çok büyük. Roco'yla sürekli irtibat halindeydi ve sözleşme uzatmayıp Beşiktaş'a gelmesi için elinden gelen tüm gayreti gösterdi. Roco'dan çok umutluyuz. Umarım Beşiktaş'a uzun yıllar başarıyla hizmet eder" ifadelerini kullandı.