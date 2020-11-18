Enner Valencia'dan 1000 Big Mac bağışı

🍔Fenerbahçeli Enner Valencia sosyal sorumluluk projesi kapsamında ülkesinde McDonalds'tan 1000 adet Big Mac satın alarak destekçi oldu. pic.twitter.com/hjbqRZnbBz



— Sporx (@sporx) November 17, 2020

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, ülkesinde hamburger satın alarak bağışçı oldu.McDonalds'ın başlattığı Big Day Dayanışma Günü'ne katkıda bulunmak amacıyla 1000 adet Big Mac satın aldı. Bu bağışın hem McDonalds Vakfı'na hem de zihinsel engelli insanlar yararına çalışmalar yapan Maria Gracia Vakfı'na yarayacağı belirtildi.Valencia konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise "Bu yıl hepimiz için zor geçti, şimdi her zamankinden daha fazla birlik olmalı ve Ekvadorluların asil kalbini göstermeliyiz. Bu önemli dayanışma gününde en çok ihtiyaç duyanlara yardımcı olabiliri" sözlerini kullandı.