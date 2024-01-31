Enis Destan'ın gözü Beşiktaş maçında

Trabzonspor'da son haftaların formda ismi Enis Destan, Beşiktaş maçını bekliyor.
Trabzonspor formasıyla ligde 4 gol ve 3 asist, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol ve 2 asistle oynayan Enis Destan, şimdi de pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine odaklanmış durumda.
21 yaşındaki forvet, zorlu derbide takımına katkı sağlayarak golleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.
Trabzonspor formasıyla ligde 4 gol ve 3 asist, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol ve 2 asistle oynayan Enis Destan, şimdi de pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine odaklanmış durumda.
21 yaşındaki forvet, zorlu derbide takımına katkı sağlayarak golleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.