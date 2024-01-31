Enis Destan'ın gözü Beşiktaş maçında

Trabzonspor'da son haftaların formda ismi Enis Destan, gözünü pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Enis Destan'ın gözü Beşiktaş maçında
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31 Ocak 2024 12:45
Trabzonspor'da son haftaların formda ismi Enis Destan, Beşiktaş maçını bekliyor.

Trabzonspor formasıyla ligde 4 gol ve 3 asist, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol ve 2 asistle oynayan Enis Destan, şimdi de pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine odaklanmış durumda.

21 yaşındaki forvet, zorlu derbide takımına katkı sağlayarak golleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.

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