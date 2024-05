Engin Fırat: ''Milli takım grupta ilk iki yapar''

Kenya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, A Milli Takım'ın 6-1'lik Avusturya yenilgisinin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde ayakların yere basması ve zaafları görme adına olumlu olduğunu söyledi.



Anadolu Ajansını ziyaret eden Engin Fırat, A Milli Takım'ın EURO 2024'teki grubunu değerlendirdi ve Kenya Milli Takımı'nın hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.



EURO 2024'te F Grubu'nda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile mücadele edecek Türkiye'nin dengeli bir gruba düştüğünü belirten Fırat, "Bize daha uygun bir grup. Bu seferin en önemli avantajı bence 6-1'lik Avusturya mağlubiyeti. Neden avantaj diyorum, çünkü şimdi ayaklar sağlam bir şekilde yere basıyor. Uçmalar, rüya görmeler durdu, zaaflar ortaya çıktı. Bir önceki Avrupa Şampiyonası öncesinde çok zayıf rakiplerle hazırlık maçları oynadık ve zaaflarımız ortaya çıkmamıştı. Bu sefer daha hazır ve gerçekçi olacağımızı, bu gruptan da rahat çıkacağımızı düşünüyorum. İlk 2 kesin yaparız. Avrupa Şampiyonası seviyesindeki turnuvalarda gruplardan sonra mutlaka şans faktörü ortaya çıkıyor. Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri ev sahibi gibi. Milli takımımız coşkulu olunca her türlü iyi sonucu elde edebilir. Biraz şans faktörüyle beraber neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.



"Kenya'da 500 gün hiç maç oynanmadı"



Kenya futbolunun FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle zor günlerden geçtiğini ve yeniden toparlanma sürecinde olduğunu aktaran Fırat, şöyle konuştu:



"Kenya'da FIFA cezasından dolayı 500 gün profesyonel ligler ve milli takım düzeyinde hiç maç oynanmadı. O yüzden biz sıfırdan işe başladık diyebilirim. Milli takım için yeni ve çok genç bir takım kurdum. Sıkıntılardan biri de şu an FIFA onaylı stadımız olmadığı için tüm maçlarımızı deplasmanda oynadık. Bu, yeni bir takım kurmak için çok ciddi bir sınav oldu ama çocuklar bu süreci iyi geçirdi. Kenya'nın alışık olmadığı güçlü takımlara karşı oynadık. Asya şampiyonu Katar'ı deplasmanda yendik, Rusya ile deplasmanda berabere kaldık. Milli takımda işler bizim için olumlu gidiyor. Bu süreçte birçok rekoru kırdık, son bir yılda 5 deplasman maçı kazandık. Bunu Kenya tarihinde kimse başaramadı. 10 sene görevde kalan hoca bile var, o bile 5 deplasman galibiyeti görmemişti. Biz bunu bir senede yaşadık. Mart ayında özel bir turnuvada kupa kazandık. En büyük hedeflerimizden biri Dünya Kupası ve 2027'de kendi ülkemizde olacak Afrika Uluslar Kupası."



Kenya Ligi'nin durumu hakkında da bilgi veren deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:



"Kenya Ligi ise istediğimiz kalitede değil. Özellikle statların ve sahaların durumu iyi olmadığı için oyuncular gerçek anlamda yeteneklerini sahaya yansıtamıyor, bu da ligin kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Umarım bundan sonra sponsorlar üzerinden daha fazla yatırım gelirse kulüplerin de bu konuda hamle yapma şansı olur."



"Olunga dünyanın en iyi santrforlarından biri"



Kenya'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası'na Tanzanya ve Uganda ile birlikte ev sahipliği yapacağını hatırlatan Engin Fırat, "Şu an hükümet yeni bir stadyum yapımı başlattı. Bir tane daha stadımız var, onun da yenilenme çalışması başladı. Umarım hepsini yetiştirecekler. Afrika'nın sıkıntılarından biri, adaylığı kazanmak ayrı uygulaması ayrı. Bu nedenle birçok ülkenin şampiyona ev sahipliği elinden alındı. Umarım bu Kenya'nın başına gelmez. Başbakan ile yaptığımız son toplantı da sıkıntı olmayacağını gösteriyor. Evimizde oynadığımız şampiyonada ev sahiplerinden biri olmak, kurduğum takımın da gelişmeye açık genç bir takım olduğunu göz önüne alırsak 2027'de mutlaka çok iyi sonuçlar elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Genç ve gelecek vadeden bir kadrosu olduğunu vurgulayan Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü, "Avrupa'da oynayan birçok oyuncu var. Fransa'da Reims'te oynayan Joseph Okumu'yu mutlaka kısa sürede Premier Lig'de göreceksiniz. Katar'da oynayan Michael Olunga çok sıra dışı bir santrfor. Şu an dünyanın en iyi santrforlarından biri diyebilirim, son 3 milli maçta 7 golü var. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Portekiz'de oynayan Omurwa var. Şu an birçok yıldız adayı da milli takımımızda bulunuyor." ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU