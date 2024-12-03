Engelli sporcu Ahmet Uzaktaş, milli mayoya odaklandı

Mersin'de doğuştan bedensel engelli 13 yaşındaki Ahmet Eray Uzaktaş, doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede milli mayo hedefiyle kulaç atıyor.



Sağ kolunun dirsekten aşağısı olmadan dünyaya gelen Ahmet, 4 yıl önce fiziksel gelişimine katkı sağlaması için tedavi amaçlı yüzme sporuna başladı. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce açılan ücretsiz kurslara katılan Ahmet'in bu spora olan ilgisi her geçen gün arttı.



Tedavisinin tamamlanmasının ardından yüzmeyi bırakmak istemeyen Ahmet, profesyonel sporcu olmaya karar verdi. Ailesinin de desteğiyle 2 yıl önce kulüp bünyesinde çalışmalara başlayan Ahmet, okullar arası yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti.



Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde antrenörü Cemre Bostancı gözetiminde çalışmalarını sürdüren Ahmet, milli mayoyu giymek için çalışmalarını tempolu şekilde sürdürüyor.



- "Engelim bana hiç engel olmuyor"



Ahmet Eray Uzaktaş, AA muhabirine, yüzmekten keyif aldığını söyledi.



Yüzerken hiç zorlanmadığını anlatan Ahmet, "Yüzmeyi çok seviyorum. Daha önce yarışmalara katıldım ve iyi dereceler elde ettim. Antrenörlerim benimle çok iyi ilgileniyorlar. Milli takıma girmenin yanı sıra okuldaki derslerimde de başarılı olmak istiyorum. Engelim bana hiç engel olmuyor." diye konuştu.



- "Yüzme kariyerini güzel bir şekilde ilerletmek istiyoruz"



Yüzme antrenörü Cemre Bostancı da Ahmet Eray'ın azimli ve başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.



Özel çalışmalarla Ahmet'i turnuvalara hazırladığını belirten Bostancı, şöyle konuştu:



"Ahmet Eray ile haftanın 4 günü antrenman yapıyoruz. Kendi yanlışlarını fark edecek düzeyde olan bir sporcu. Aktif şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. Paralimpik bir sporcu olduğu için onu milli takıma sokmak en büyük hedefimiz. Güzel başarılara imza atmasını temenni ediyoruz. Elimizden geldiğince ona yardımcı olarak yüzme kariyerini güzel bir şekilde ilerletmek istiyoruz."



- "Oğlumun iyi yerlere geleceğine inanıyorum"



Ahmet Eray'ın babası Murat Uzaktaş da yüzmenin oğluna çok iyi geldiğini ifade etti.



Oğlunun çok zorlu bir çocukluk dönemi geçirdiğini anlatan Uzaktaş, şunları kaydetti:



"Bu zamana kadar hiç pes etmedik. Her zaman onun yanında olduk. Oğlumun iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çok hedefi var, inşallah ülkemizde ve dünyada yapılacak olan organizasyonlarda derece yapar."



