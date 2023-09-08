Emre Mor, Adana Demirspor'a sıcak

Emre Mor, sezonun ilk maçı olan Zimbru karşılaşmasında oyuna girdikten 11 dakika sonra sakatlanıp kenara gelmişti.Sonraki tüm karşılaşmaları kaçıran Milli futbolcu, İsmail Kartal tarafından Konferans Ligi kadrosunun dışında bırakıldı. Bunun moral bozukluğunu yaşayan 26 yaşındaki hücum oyuncusuna Adana Demirspor'un talip olduğu kaydedildi.Fenerbahçe Yönetimi, İsmail Kartal'ın ayrılığa onay vermesi halinde Akdeniz ekibiyle pazarlıklara başlayacak.Emre Mor'un Adana Demirspor'a transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.