Emre Kılınç: "Avrupa kupaları için kazanacağız"

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz derbisi öncesinde açıklamalarda bulunan takım kaptanlarından Emre Kılınç, taraftara moral veren mesajlar verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Samsunspor.org
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Emre Kılınç: 'Avrupa kupaları için kazanacağız'
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22 Şubat 2025 13:08
Son güncelleme 22 Şubat 2025 13:17
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Maç öncesi konuşan takım kaptanlarından Emre Kılınç, Karadeniz derbisi öncesi taraftara umut aşıladı.

HEDEFE KİLİTLENDİK

Karadeniz derbisinde cumartesi günü Rize'yi ağırlayacak Samsunspor'un yıldızı Emre Kılınç, "Hedefe giden yolda bir engeli daha geride bırakmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'de Karadeniz derbisinde bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Samsunspor, Avrupa kupaları hedefi için mutlak galibiyet hedefliyor. Kırmızı-şimşeklerin kaptanlarından Emre Kılınç, Karadeniz derbisine çok iyi hazırlandıklarını söyleyip umut dağıttı.

Bu sezon Samsunspor'da 18 karşılaşmada 6 asistle oynayan ve takımının bu kategoride en skorer ismi olmayı olan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, taraftarların beklentisinin farkında olduklarını belirtti.

Samsun'da 9 maçtır namağlup olduklanını ve üst üste 4 maçtan galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan Kılınç, "Avrupa kupaları hedefimize giden yolda bir engeli daha geride bırakmak istiyoruz. Bu bilinçle Karadeniz derbisine çıkacağız ve taraftarımız önünde galip gelmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diyerek umut dağıttı.

SAMSUNSPOR'DA İKİ EKSİK VAR

Avrupa kupalarını hedefleyen Samsunspor, bugün Rizespor maçını kazanarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Kırmızı-beyazlılarda sol bek Marc Bola ile santrfor Marius Mouandilmadji, kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.


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