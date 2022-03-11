Emre Demir, Xavi ile İstanbul'da görüşecek

Barcelona'nın gelecek sezon için 2 milyon euro karşılığı transfer ettiği Emre Demir, Galatasaray maçı öncesi Xavi ile tanışacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Emre Demir, Xavi ile İstanbul'da görüşecek
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11 Mart 2022 10:59
Barcelona, Emre Demir'i Galatasaray ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi kamp yapacağı otelde ağırlayacak.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; gelecek sezon Barcelona B'de oynayacak olan Emre Demir, Katalan kulübüne imza attıktan sonra bu sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geri verilmişti. Henüz Barcelona'nın yeni teknik heyeti ile görüşmeyen Emre Demir, Galatasaray maçı öncesi bunu gerçekleştirecek.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi ile kamp yapılacak otelde görüşecek olan Emre Demir, burada takımla da vakit geçirecek.

Kayserispor altyapısından yetişen Emre Demir, bu sezon forma giydiği 6 maçta 251 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

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