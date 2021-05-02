Emre Belözoğlu'nun Mesut Özil kararı

Fenerbahçe'de, B.B. Erzurumspor maçı öncesinde sağ kanatta ilk tercihin, İrfan Can olması bekleniyor. Alanya'da ilk 11'de sahaya çıkan Mesut Özil'in ise ikinci devre oyuna girmesi planlanıyor.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Emre Belözoğlu'nun Mesut Özil kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2021 10:44
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Teknik direktör Emre Belözoğlu, B.B. Erzurumspor karşılaşması öncesi tek bir yerde formayı kime vereceği konusunda kararsızlık yaşıyor.

Belözoğlu'nun, Alanyaspor deplasmanında cezası sebebiyle oynamayan İrfan Can Kahveci ile onun yokluğunda Akdeniz ekibine karşı ilk 11'de görev alan Mesut Özil arasında henüz kesin bir tercih yapmadığı öğrenildi.

İrfan'ın cezası sonrası iyileşir iyileşmez 11'e giren Mesut, Alanya sınavının 64. dakikasında oyundan alınmıştı. Hatta Belözoğlu, ilk yarının sonlarına doğru 10 kişi kalan Fenerbahçe'de Mesut'la 2. devreye başlaması sebebiyle eleştirilmişti.

SON KARARINI VERECEK

B.B. Erzurumspor'a karşı orta sahayı dirençli tutmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sağ kanatta ilk planda İrfan'ı düşünüyor. İkisinin birden 11'de olmasına sıcak bakmayan genç teknik adam, Türk asıllı Alman yıldızını hamle oyuncusu olarak sahaya sürmeyi düşünüyor. Son karar ise pazar günkü idmanda belli olacak.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.