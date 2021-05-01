Şansal Büyüka: "Mesut Özil yedek bile olamaz"

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in sakatlığının ardından Alanyaspor maçına ilk 11'de başlamasını Şansal Büyüka yorumladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şansal Büyüka: 'Mesut Özil yedek bile olamaz'
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01 Mayıs 2021 09:59
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçı Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka değerlendirdi.

Sarı-lacivertli takımda Mesut Özil'in Alanyaspor maçına ilk 11'de başlamasını Şansal Büyüka yorumladı.

İŞTE ŞANSAL BÜYÜKA'NIN YORUMLARI

- Gökhan Gönül bu kadar tecrübe sahibiyken, yaptığı faulün bariz gol şansından kırmızı kart olacağını nasıl oluyor da bilmiyor...

- Gökhan'ın önünde adım atmaya mecali olmayan Mesut Özil'i oynatırsanız olacağı budur.

- Mesut Özil, bu sezon kalan maçlarda ancak tribünde iyi bir seyirci olur. Kulübede yedek oyuncu bile olmaz...

- Emre Belözoğlu, ilk onbirde Mesut tercihiyle hem Fenerbahçe'ye, hem Mesut'a yazık etti.

- Fenerbahçe savunması, özellikle beklerin arkalarına neden bu kadar rahat adam kaçırıyor? Her maç aynı şey olur mu? Niye bir önlem yok?

- Maçın bitimine 30 saniye kala Novak ile Tisserand'ın oyuna girmesinin anlamı ne? Galip oynuyorsunuz da, zaman mı geçiriyorsunuz?

- Sahanın her yerinde dolaşan, çalışan Mert Hakan çıkıyor, Mesut Özil oyunda kalıyor. İsim mi oynuyor, iyi olan mı?

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