Şansal Büyüka: 'Mesut Özil yedek bile olamaz'

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçı Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka değerlendirdi.



Sarı-lacivertli takımda Mesut Özil'in Alanyaspor maçına ilk 11'de başlamasını Şansal Büyüka yorumladı.



İŞTE ŞANSAL BÜYÜKA'NIN YORUMLARI



- Gökhan Gönül bu kadar tecrübe sahibiyken, yaptığı faulün bariz gol şansından kırmızı kart olacağını nasıl oluyor da bilmiyor...



- Gökhan'ın önünde adım atmaya mecali olmayan Mesut Özil'i oynatırsanız olacağı budur.



- Mesut Özil, bu sezon kalan maçlarda ancak tribünde iyi bir seyirci olur. Kulübede yedek oyuncu bile olmaz...



- Emre Belözoğlu, ilk onbirde Mesut tercihiyle hem Fenerbahçe'ye, hem Mesut'a yazık etti.



- Fenerbahçe savunması, özellikle beklerin arkalarına neden bu kadar rahat adam kaçırıyor? Her maç aynı şey olur mu? Niye bir önlem yok?



- Maçın bitimine 30 saniye kala Novak ile Tisserand'ın oyuna girmesinin anlamı ne? Galip oynuyorsunuz da, zaman mı geçiriyorsunuz?



- Sahanın her yerinde dolaşan, çalışan Mert Hakan çıkıyor, Mesut Özil oyunda kalıyor. İsim mi oynuyor, iyi olan mı?



