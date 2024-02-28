Emre Belözoğlu'ndan tepkilere cevap!

Biz ligde son maçta hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bizim adımıza kötü bir senaryo vardı. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bütün oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Tek maçın avantaj olabileceğini düşünüyordum. En büyük pay, oyuncu arkadaşlarımın. Çok hak etmediğimiz maçlar da kaybettik. Bugün karşılığını aldık. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum, emeklerine sağlık" sözlerini sarf etti.



Taraftarla olan ilişkisine değinen Belözoğlu, " Biz geldiğimiz günden beri camia ile bütünleşerek bu enerjiyi yakaladık. Taraftarımız bana destek verdi. Buraya gelirken bir söz verdik. Bu sözü yerine getirmek istiyoruz. Ankaragücü her zaman en iyisini hak ediyor. İnşallah verdiğim sözü yerine getiririm. Bugün isteyen, arzu eden bir takım vardı. İnşallah böyle devam eder." dedi.



KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA YANIT



Fenerbahçe taraftarlarının maçın son anlarında kendisine yönelik küfürlü tezahüratta bulunmasını değerlendiren Belözoğlu, " Benim söyleyecek bir şeyim yok. Fenerbahçe'yi tercih ettim. Bundan dolayı da pişman olmadım. Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.



Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.Böyle bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Belözoğlu,Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamadıklarını hatırlatarak,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe taraftarının kendisi aleyhine küfürlü tezahüratta bulunmasıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Belözoğlu, şunları kaydetti:Emre Belözoğlu,düşüncesine Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın katılmamasıyla ilgili fikrinin sorulması üzerine,cevabını verdi.Emre Belözoğlu, Kayserispor yenilgisi sonrasıdiyerek istifa sinyali vermesiyle ilgili, "diye konuştu.MKE Ankaragücü'nün çok kısa sürede kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Belözoğlu, sözlerine şöyle devam etti:MKE Ankaragücü'nün geçen yıl kupada Beşiktaş ve Trabzonspor'u da elediğini hatırlatan Belözoğlu,değerlendirmesinde bulundu.