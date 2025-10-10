Emre Belözoğlu için itiraf!

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Antalyaspor ile yolları ayrılan Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu.



HT Spor'a konuşan Perçin şu şekilde konuştu:



"Birkaç haftadır sıkıntılı maçlar yaşadık, özellikle son maçta. Bayağı sıkıntılı bir maç yaşadık. Taraftarımızın da Emre Hoca'ya tepkisi oldu. 10-15 gündür küçük küçük tepkiler hissediyordu. O yüzden ayrılmak istediğini söyledi. Biz de kendisinin yanında olduğumuzu söyledik. Ama bir gün sonra yeniden ayrılmak istediğini söyleyince işin ciddiyetini anladık ve anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine bugüne kadar Antalya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. Kendisinin yolu açık olsun inşallah."