10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
3-090'
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
3-590'
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
0-090'
10 Ekim
İsveç-İsviçre
0-290'
10 Ekim
Kosova-Slovenya
0-090'
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
4-090'
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
2-090'

Emre Belözoğlu için itiraf!

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Emre Belözoğlu'nun ayrılığı ile ilgili konuştu.

Emre Belözoğlu için itiraf!
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Antalyaspor ile yolları ayrılan Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu.

HT Spor'a konuşan Perçin şu şekilde konuştu:

"Birkaç haftadır sıkıntılı maçlar yaşadık, özellikle son maçta. Bayağı sıkıntılı bir maç yaşadık. Taraftarımızın da Emre Hoca'ya tepkisi oldu. 10-15 gündür küçük küçük tepkiler hissediyordu. O yüzden ayrılmak istediğini söyledi. Biz de kendisinin yanında olduğumuzu söyledik. Ama bir gün sonra yeniden ayrılmak istediğini söyleyince işin ciddiyetini anladık ve anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine bugüne kadar Antalya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. Kendisinin yolu açık olsun inşallah."
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
