Empoli-Cagliari maçında gol yok!

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Empoli, sahasında konuk ettiği Cagliari ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Empoli-Cagliari maçında gol yok!
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06 Nisan 2025 17:53
İtalya Serie A'da 31. hafta karşılaşmasında Empoli, sahasında Cagliari'yi konuk etti.

Carlo Castellani'de oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 16 maça yükselen Empoli, 24 puan ile 18. sırada yer aldı. Cagliari ise 30 puanla 15. sıradaki yerini korudu.

Serie A'nın gelecek haftasında Empoli, ligde ikinci sırada yer alan Napoli'ye konuk olacak. Cagliari ise lider Inter deplasmanına çıkacak.
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