Emirhan Topçu: 'Motivasyon kaybı yok!'

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Göztepe karşılaşmasının ardından konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Milli futbolcunun maç sonu görüşleri şu şekilde:
"Aslında bir motivasyon kaybı yaşamadık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şansı biraz geri teptik, işimizi zorlaştırdık. Maça istediğimiz gibi başladık, öne geçtik. Şanssız bir gol yedik. Böyle olsun istemezdik. Söyleyeceğim bir şey yok, önümüzdeki maçlara bakacağız artık."
Milli futbolcunun maç sonu görüşleri şu şekilde:
"Aslında bir motivasyon kaybı yaşamadık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şansı biraz geri teptik, işimizi zorlaştırdık. Maça istediğimiz gibi başladık, öne geçtik. Şanssız bir gol yedik. Böyle olsun istemezdik. Söyleyeceğim bir şey yok, önümüzdeki maçlara bakacağız artık."