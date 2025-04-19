Emirhan Topçu: "Motivasyon kaybı yok!"

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Göztepe maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Emirhan Topçu: 'Motivasyon kaybı yok!'
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19 Nisan 2025 21:30
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Göztepe karşılaşmasının ardından konuştu.

Milli futbolcunun maç sonu görüşleri şu şekilde:

"Aslında bir motivasyon kaybı yaşamadık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şansı biraz geri teptik, işimizi zorlaştırdık. Maça istediğimiz gibi başladık, öne geçtik. Şanssız bir gol yedik. Böyle olsun istemezdik. Söyleyeceğim bir şey yok, önümüzdeki maçlara bakacağız artık."

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