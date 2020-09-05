Elneny'nin yeni rotası İtalya olabilir

Serie A takımı Sampdoria, Beşiktaş'ın da kiralamak istediği Muhammed Elneny'i transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Elneny'nin yeni rotası İtalya olabilir
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05 Eylül 2020 18:56
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Muhammed Elneny, gelecek sezon İtalya'da forma giyebilir. Serie A ekibi Sampdoria, Mısırlı orta saha için harekete geçti.

Beşiktaş'ın 2019/2020 sezonu için Arsenal'den kiraladığı oyuncunun kulübüyle 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Türkiye'deki performansıyla beğenileri kazanan Elneny, teknik direktör Arteta'nın vereceği karara göre kadrodan ayrılabilir.

Beşiktaş'ın da kiralamak istediği konuşulan oyuncunun, geleceği için son kararın yakın zamanda verilmesi bekleniyor.



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