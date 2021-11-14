Eljif Elmas, Makedonya'yı play-off'a taşıdı!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu son maçında Kuzey Makedonya, konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti ve play-off'a kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Eljif Elmas, Makedonya'yı play-off'a taşıdı!
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14 Kasım 2021 22:00
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 10. karşılaşmasında Kuzey Makedonya, İzlanda'yı ağırladı.

Toshe Proeski Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kuzey Makedonya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alioski ile 65. ve 87. dakikalarda Eljif Elmas kaydetti. İzlanda'nın tek sayısı ise 54. dakikada Thorsteinsson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kuzey Makedonya, puanını 18'e yükseltti ve 2. sırada yer alarak play-off oynamaya hak kazandı. İzlanda ise 9 puanla grubu tamamladı.


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