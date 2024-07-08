Elis Özbay: 'Bayrağımı tekrardan dalgalandıracak olmak gurur verici'

Türkiye'yi Paris Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu Elis Özbay, yoğun bir tempo ile müsabakalara hazırlanıyor.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alarak Türk sporunda bir ilke imza atan Elis Özbay, olimpiyatlarda yarışacak ilk Türk kadın kürekçi olacak.



Sakarya'nın Sapanca ilçesince bulunan ve Gençlik Spor il Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenmanlarına devam eden Fenerbahçe'nin milli sporcusu Elis Özbay, AA muhabirine çalışmaları ve hedeflerini anlattı.



İsviçre'de 7 Haziran tarihinde düzenlenen Kürek Dünya Olimpiyat Kota Yarışları'nda elde ettiği sıralama ile olimpiyatlara katılmaya hak kazanan Özbay, daha önce pek çok spor dalında faaliyet gösterdiğini ve kürek ile 2017 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü çatısı altında tanıştığını söyledi. Özbay, 7 yıldır profesyonel anlamda sürdürdüğü kariyerinde, aralarında Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarının da bulunduğu pek çok derece elde ettiğini dile getirdi.



2001 doğumlu milli kürekçi Özbay, Türkiye'nin ve Kürek Federasyonu'nun 100 yıllık tarihlerinde olimpiyatlara katılacak ilk Türk kadın sporcu olmaktan dolayı büyük gurur ve heyecan yaşadığını aktardı.



Heyecanının yanı sıra bu ünvan nedeniyle büyük bir baskı hissettiğini, bu baskıyı olumlu anlamda kullanıp Türk bayrağını en yukarılara taşıyacağını ifade eden Özbay şöyle devam etti:



"Olimpiyatlara katılacak ilk kadın sporcu olmak hem kişisel anlamda hem de profesyonel spor yaşantım adına çok gurur verici bir şey. Bayrağımı, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda çok iyi yerlere taşımıştım. Ancak ilk kadın olarak olimpiyatlarda bayrağımı tekrardan dalgalandıracak olmak, onu daha yükseğe taşıma fırsatını elde etmek çok gurur verici. Umarım oradan da çok güzel sonuçlarla dönerim. Üzerimde büyük bir baskı var aslında çünkü 100 yıllık tarihimizde ilk kadın olarak gidiyorum. Bunun baskısı var ancak bu baskıyı güzel bir şekilde yönlendirip performansımı yukarı taşımama, bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmama ve Türk kadınının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterebileceğime katkı sağlayabileceğime inanıyorum."



"Hedefim sıralamada ilk 10 içerisinde yer almak "



Kariyerinde daha önce pek çok derece elde ettiğini, ancak olimpiyatların bunlardan daha farklı olacağını belirten Özbay, turnuvadaki hedef ve beklentilerine ilişkin şunları söyledi:



"Daha önceki yarıştığım yarışlardaki sorumluğumun aynısını Olimpiyat Oyunları için de hissediyorum. En başta ülkem ve bayrağım, sonra dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe, sonrasında ise kişisel derecelerim, hırslarım için yarışıyorum. Buradan olumlu sonuçlarla döneceğime inanıyorum. Hedefim sıralamada ilk 10 içerisinde olmak. Kendimden yaşça büyüklerle yarışacağım ve ilk defa katılacağım. Burası benim için bir tecrübe edinim sahnesi de olacak. Bol tecrübeyle, en güzel ve sakatlıksız sonuçlarla ülkeme dönmeyi istiyorum."



Özbay, daha önceki müsabakalarda hafif kategoride yarıştığını, ancak olimpiyatlarda kadınlar kategorisinde yer alacağını ifade etti.



- "Türk seyircilerin desteğini bekliyorum"



Türkiye'deki kadın kürek sporunda yıllardır beklenen olimpiyat vizesini almaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını anlatan Özbay, kariyeri ile gelecek nesillere ve kürek sporuna başlamak isteyen gençlere umut olmak istediğine vurgu yaptı.



Özbay şöyle devam etti:



"Kürek çok disiplin gerektiren bir spor dalı. Bizim sezon aralarımız bir hafta belki de iki gün oluyor. Geri geldiğimizde çok büyük kayıplarla dönebiliyoruz. Bu yüzden çok disiplinli olmamız gerekiyor. Kürek bireysel bir spor gibi görünse de aslında çok kuvvet gerektiren bir takım sporu. Yarıştığımız kategorilere göre bu değişebiliyor fakat bireysel başarıların ardından ekip teknelerine oturuyoruz biz. Hem bireyselde hem de takımdaşlığı birlikte götürebilmek gerekiyor. Ben de yaptıklarım ve yapacaklarım ile onlara örnek olmak istiyorum. Bunu bu spora gönül veren tüm küçük kardeşlerime söylüyorum ve onları buralarda görmeyi istiyorum. Suyun üzerinde olmak gerçekten çok farklı ve mükemmel bir his."



Özbay, Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki bütün Türkleri kendisine ve Türk sporculara destek vermeye çağırarak şunları söyledi:



"Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan olimpiyat müsabakalarında kendi vatandaşlarımızı da seyirciler arasında görmeyi çok istiyoruz. Bize orada ne kadar destek verirlerse biz de o kadar yuvamızda, ülkemizde yarışıyor hissiyle mücadele ederiz. O yüzden onların destekleri bizler için çok önemli. Ailelerimiz orada olacak ancak bilmediğimiz, tanımadığımız yurttaşlarımızın bizlere destek vermesi bizim adımıza çok önemli. Bu yüzden Fransa'ya, olimpiyatlara tüm Türk vatandaşlarını bekliyorum, o vatandaşlarımızın desteğini hissetmeyi istiyorum. Onların desteği bizim için çok önemli. Biz onlarla birlikte bu bayrağı paylaşıyoruz. Onların desteği olursa bizim de işimiz gerçekten çok kolaylaşacak."



"Elis kürek tarihimize geçen en kariyerli sporcu"



Özbay'ın antrenörü Gökhan Dalgıç ise milli sporcuyu U-19 takımlarında antrenmana çıktığı dönemden bu yana tanıdığını ve bugün Paris yolundaki hazırlıkları birlikte yaptıklarını söyledi.



Dalgıç, Özbay'ın elde ettiği derecelerle yaşına rağmen Türkiye'nin kürek sporunda başarı anlamında en kariyerli sporcusu olduğuna vurgu yaparak, şunları ifade etti:



"Elis, Türk kürek tarihinde inanılmaz başarılı bir yerde. Şu anda Türk kürek tarihinde başarı anlamında en kariyerli sporcumuz diyebiliriz. Bunların içinde dünya, Avrupa şampiyonlukları var. Ve nihayetinde Türk kürek tarihine geçen ilk kadın olimpiyat kotasını alan sporcu unvanı da eklendi buna. Bu süreçte ve sonrasında birçok antrenörümüzün kendisinin üzerinde çok büyük emekleri var kulübümüzde ve milli takımda."



Özbay'ın üzerinde büyük bir baskı olduğunu ancak bunun ona olumlu anlamda etki edeceğine inandığına vurgu yapan Dalgıç, milli sporcudan beklentilerine ilişkin şunları söyledi:



"Elis daha önceki dönemlerde elde ettiği başarılarında hafif kilo kategorisinde yarışlara katılmıştı. Şu anda kota aldığı kısım kadınlar kategorisi. Daha ağır ve daha uzun boylu yarışmacılarla karşılaşacak. Biz bu yönde hazırlıklarımızı yapıyoruz, kadınlar kategorisi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Baskı büyük ancak bu onun performansına olumlu etki edecektir. Şu anda olimpiyatlarda yarıştığında Elis'ten beklentimiz Türkiye'deki derecelerini geliştirerek kendi en iyi zamanını çekebilmesi. Bunu da olimpiyat sahnesinde diğer ülkelerde yarışarak gerçekleştirecek. Bu onun için çok büyük bir başarı olacak ve eminim Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracak, Türk kadınını, Türk milletini en iyi şekilde temsil edecektir."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU