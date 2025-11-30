El Bilal Toure'den 2 maç sonra gol

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, iki maç aradan sonra ağları sarsmayı başardı.
Karşılaşmaya forvet olarak başlayan El Bilal Toure, 2 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı.
Bu sezon 3. golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderen siyah-beyazlı oyuncu, daha önce RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe ağlarını havalandırmıştı.
